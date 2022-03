Dáda Patrasová a Felix Slováček: V rozhovoru prozradili průběh návratu i soužití

Zdroj: Profimedia

Už je to zase tak, jak tomu bývalo dříve. Problémy jsou zažehnány a Felix Slováček spolu s manželkou Dádou Patrasovou tokají opět jako dvě hrdličky. Jeden bez druhého prostě nedají ani ránu. A co chystají pro své příznivce a fanoušky, nestálo by za to zauvažovat třeba o společném vystoupení, kdy by Dáda zpívala a Felix jí s kapelou doprovázel?

„No, já myslím, že na tohle je ještě čas. Zatím jsme se úplně nevybabrali z těch starých covidových kolejí a co a jak bude dál se uvidí. My jsme spolu už dříve vystupovali, tak proč bychom na to nenavázali, ovšem je to otázka snad nedaleké budoucnosti, kdy by to mohlo klapnout,“ řekla Dáda a Felix jí hned doplnil: „Já mám hlavu plnou nápadů, ale nechci nic prozrazovat. Jsou to, jak říkám, plány, z nichž některé by mohly určitě klapnout, ale já nerad prozrazuji něco, o čem nejsem přesvědčen, že vyjde. Takže ano, mohli bychom něco připravit, nechme to ale zatím v oblasti tajemna.“

Jak kafe.cz vypátralo, příští rok by tahle dvojice měla oslavit čtyřicet let společného života, což bude jistě důvod, pořádně si tohle jubileum připomenout a oslavit. Nebo se nic nechystá?

„To máte pravdu. Od roku 1980 jsme spolu začali žít a o tři roky později měli svatbu. Dobrá připomínka, probereme to a podumáme, co s tím,“ nechala se slyšet opět krásnější polovina páru. „O tom jsme zatím neuvažovali, je to koneckonců za rok, takže na to, něco vymyslet, je ještě čas, ale určitě na to přijde řeč a důstojnou a povedenou oslavu připravíme,“ opět doplnila informaci mužská část manželské dvojice.

Ne každému páru se povede, aby když opustil místo u stolu a lože, se vrátil zpět do původního svazku. Chce to určitě velkou sílu, chuť i snahu o obnovení toho, co bylo kdysi to nej.

„Tak máte pravdu. Určitě to není jednoduché a já jsem šťastnej, že nám se to povedlo. Chtít prostě musí oba partneři. Ale dost už historie a toho, co nedobrého bylo. Já to opravdu nechci a nemíním řešit. Začínáme znovu a je nám oběma dobře,“ vzal si slovo Slováček a tentokrát ho pro změnu doplnila jeho partnerka.

„Ten návrat není až tak velký přelom jako to, co mu předcházelo. Cítila jsem se trochu unavená a vyčerpaná, ale jak už jsem někde řekla, myslím si, že se mi vrátil zpět zase ten starým dobrý Felix. Jsme opět spolu, jsme pár, a to je nejpodstatnější. To čtyřicetileté jubileum od svatby si určitě užijeme, ale chceme žit a užívat si života i práce teď v součastné době, takže se chystáme na Kanárské ostrovy a do Turecka. A jak už bylo řečeno, možná dojde i na ono pracovní, tedy muzikantskopěvecké spojení. Takže jsme tu a jedeme dál,“ uzavřela informace z rodinného života Dáda Patrasová.