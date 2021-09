Líbí se vám přirozená, nebo s make-upem? Patricie Pagáčová si užívá oboje

Zdroj: TV Nova

Herečka a porotkyně pěvecké soutěže SuperStar Patricie Pagáčová se málokdy zavděčí všem. Ať už se svým fanouškům na sociální síti ukáže nenalíčená, nebo s výrazným líčením, téměř pokaždé se od sledujících dočká kousavých komentářů.

"Je to fajn, když člověk na chvilku sundá tepláky a nechá se načančat," napsala před časem herečka na sociální síti k fotce, na které má jemné a přirozené nalíčení. Vizážistka Pagáčové zvýraznila horní linky, přidala trochu zdravíčka a zvolila nenápadný odstín rtěnky.

Žádný make-up nepotřebuješ

Už za chvilku se u snímku objevila spousta pochvalných komentářů. "Tohle Vám opravdu moc sluší," vyznala se jedna z fanynek. "Vyzrála jste v překrásnou ženu," přidala se další žena, která ocenila práci zkušené kosmetičky.

Přesto se našli sledující, kteří by si snad přáli, aby Patricie vyhodila všechny šminky a už se nikdy v životě nemalovala. "Mně to přijde moc. Ty seš přirozeně krásná a žádný make-up nepotřebuješ, Páťo," napsala trochu nepochopitelně jedna z obdivovatelek.

Každá žena přitom ví, že make-up toho může vylepšit opravdu hodně. Nikdo přece nemá naprosto perefektní pleť bez pupínků nebo drobných nedokonalostí. A fotky, které Patricie sdílí, jsou toho jasným důkazem. I když je herečka opravdu půvabná, šikovný vizážista ji vždycky změní v prvotřídní krásku.

Není to tak dávno, kdy se situace do puntíku opakovala. Pagáčová se pochlubila na Instagramu snímkem, na kterém má o něco výraznější líčení. Tentokrát si make-up artista dal skutečně záležet a zaměřil se zdůraznění rtů. Na první pohled je vidět, že kromě sytě purpurové barvy použil i konturovací tužku.

"Vypadáte neskutečně," ocenila krásu herečky jedna z příznivkyň. "Jako Reese Witherspoon ve filmu Pravá blondýnka. Moc Ti to sluší," netajila se svým obdivem další žena. "Všechny modelky strčite do kapsy. Tady vám to fakt sakra sekne," stálo v dalším komentáři.

S líčením jsi taková umělá

Jenže tím samozřejmě hodnocení povedeného namalování zdaleko neskončilo. Okamžitě se totiž obejvili rýpalové, kteří se začali navážet do práce profesionálních maskérů. "Jsi hezčí bez toho líčení, s líčením jsi taková umělá," připsala bez okolků jedna sledující. Té ale zřejmě asi nedošlo, že bez make-up by se televizní přenos pořadu SuperStar, ze kterého fotka pochází, obešel jen stěží.

Další žena zase chtěla ukázat, že patří mezi znalkyně a zkritizovala výběr použitého odstínu. "Byla by vhodnější růžová rtěnka…" vyjádřila svoje znekopokojení. Pak svůj názor zřejmě chtěla trochu zjemnit, protože dodala, že i tak je herečka moc hezká.

Pagáčová patří mezi nádherné ženy a jako jedná z mála osobností se nebojí na fotkách ukazovat nenalíčenou tvář. Jakmile ale natáčí seriál nebo se nechává fotografovat, pak její kroky vždycky vedou nejdříve do maskérny. Tam vizážisté odvedou perfektní práci a sympatická herečka pak vypadá samozřejmě ještě lépe.

Patricie má krásné, pravidelné rysy a klidně se obejde i bez líčidel.