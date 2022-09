Zpěvačka ze SuperStar popsala svár s porotkyní: Absurdní, reaguje Pagáčová

Zdroj: Profimedia

Influencerka Dominique Alagia je na sociálních sítích dobře známá, a to hlavně mezi mladými lidmi. Do povědomí širší veřejnosti se ale spíše dostala svou účastí v pěvecké show SuperStar. Tam měla být dle svých slov trnem v oku porotkyni Patricii Pagáčové, která se na její adresu údajně vyjadřovala dost nevybíravě.

Když se influencerka Dominique Alagia objevila v loňské řadě pěvecké soutěže SuperStar, možná ani nepočítala s tím, jakou dohru bude její účast v show mít. Více než o jejích pěveckých dovednostech se totiž mluvilo o tom, jak kráska (ne)zapůsobila na herečku a porotkyni Patricii Pagáčovou.

To je nějaká třicítka

Všechno začalo ve chvíli, kdy Paľo Habera ukázal ostatním porotcům při natáčení sociální sítě influencerky. „To si děláš pr*el, to je nějaká třicítka,” reagovala na snímky tehdy šestnáctileté Dominique Patricie Pagáčová. A tím všechno začalo.

Slov herečky si všimli pochopitelně i fanoušci influencerky a ti neváhali a Pagáčové začali rozesílat zlé zprávy. „Všichni na TikToku mě pomlouvají? No to snad né! Tak to je konec mýho života, přátelé! Mněla bich se nad sebou zamislet,” napsala někdejší představitelka Terezy Jordánové ze seriálu Ulice na sociální sítí, přičemž poslední větou odkazovala na ne úplně gramaticky nejlépe zvládnutou zprávu od jednoho fanouška Dominique Alagic.

Jak ale uvádí sama influencerka, jízlivou poznámkou Pagáčové to neskončilo.

Psala, že jsem p**a

Dominique Alagic byla jedním z hostů v podcastu s názvem A-Cast & Kid Ajvn, kde odhalila zákulisí SuperStar. Tvrdila, že samotný štáb z ní chtěl udělal „pipinu”. „Řekli mi, co mám dělat, když tam půjdu před porotu, ale já jsem ze sebe nechtěla dělat šaška. Tlačili na mě, ať to udělám, že to bude dobrý,” nechala se influencerka slyšet, jak to v zákulisí probíhalo.

Vrátila se ale i ke zvláštnímu vztahu s Patricií Pagáčovou. „Pak se ke mně dostalo více informací, že mě Pagáčová fakt nemá ráda. Dostaly se ke mně screeny, co o mně psala účastníkům ze SuperStar. Urážky vůči mně, že jsem p**a,” tvrdí influencerka, která ovšem žádné konkrétní snímky obrazovky, jež by prokazovaly její pravdu, neukázala.

Sama Patricie Pagáčová se pak k celé záležitosti odmítla vyjadřovat. „Už se ke mně něco doneslo. Celé mi to přijde tak strašně absurdní, že to nechci absolutně podporovat jakýmkoliv vyjádřením, nezlobte se,” vzkázala na dotaz redakce Expres, zda skutečně o mladé influencerce mluvila nelichotivě.