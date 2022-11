Patricie Pagáčová si užila luxusní dovolenou: Jízda na koni i fotky v plavkách

Zdroj: Profimedia

Patricie Pagáčová před dvěma týdny odjela na luxusní dovolenou na Zanzibar. Herečka se pochlubila sérií krásných fotografií, na nichž si například užívá jízdu na koni podél azurově modrého moře.

Patricie Pagáčová odletěla s manželem Tiborem Pagáčem a jejich sedmnáctiměsíční dcerkou Bibianou na Zanzibar. Herečka s fanoušky sdílela z dovolené několik fotografií a pochlubila se nejen svou sexy postavou v plavkách, ale také zážitky z pláže. Bývalá hvězda seriálu Ulice si pronajala koně a užila si jízdu na písečné pláži.

Nebojte, už jedeme domů

"Tak teď už můžu jet domů," napsala Patricie Pagáčová ke snímku, na kterém tryskem brázdí na koni podél pobřeží. "Padesát odstínu modré, nebojte, za chvilku už jedeme domů," dodala hvězda, která fanoušky poslední dny provokovala fotkami z ráje.

Pagáčová sklízí úspěch

Herečka se nijak netají tím, že cestuje moc ráda. Bez manžela a dcery by to nebylo ono. "My jsme oba hodně akční, tak uvidíme, jestli Bibi bude taky. Na podzim máme v plánu vyrazit s obytňákem, na to se moc těšíme. Už jsme si to vyzkoušeli vloni, to jsme jeli ještě jen se psy. Neměli jsme konkrétní cíl a neplánovaně jsme dojeli až do Chorvatska a bylo to super. Nic nepotřebujete, nejste na nikom závislí, jedete, kam chcete," řekla nedávno pro časopis Marianne.