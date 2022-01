Byla dotčená, teď se tomu směje: Patricie Pagáčová vzpomínala na Dušana Kleina

Zdroj: Profimedia

Náhlá smrt režiséra Dušana Kleina zasáhla mnohé. Kromě jeho nejbližších a fanoušků jeho tvorby se pochopitelně dotkla i hereckých hvězd, které díky filmům a seriálům měly možnost Dušana Kleina více poznat. Herečka Patricie Pagáčová, jež pod vedením filmového velikána natočila spoustu dílů seriálu Ulice, si spolupráci s Dušanem Kleinem nemohla vynachválit. Dokonce zavzpomínala na jeden humorný zážitek, který si z placu kdysi odnesla.

Během svého života natočil spoustu úžasných filmů a seriálů, které tu po něm zůstanou už navždy. Režisér Dušan Klein byl ale nejen režisérem s obrovským talentem, ale také mužem s obrovským srdcem. O tom ostatně svědčí i lavina posmutnělých reakcí, které se v souvislosti s jeho úmrtím začaly napříč sociálními sítěmi objevovat. Pro herečku Patricii Pagáčovou byl Dušan Klein úžasnou osobností a také člověkem, díky kterému se představitelka Terezy Jordánové dostala do povědomí širší veřejnosti.

Dá se říct, že mě objevil

„Pro mě byla čest s ním spolupracovat. Že jsem s ním mohla protočit tolik let. On stál u mých profesních začátků, tolik mě toho naučil,” nechala se Patricie Pagáčová slyšet v rozhovoru pro kafe.cz. Herečka zároveň dodala, že bez Dušana Kleina by možná její kariéra dnes nedosahovala takových rozměrů, jakých dosahuje. „Dá se říct, že mě víceméně objevil. Já jsem předtím hrála jen v Ranči U Zelené sedmy a on mě tehdy do Ulice vybral. Takže jemu vděčím za to, že v té Ulici vůbec jsem. Ty úplně první castingy dělal on. On všechny herce vybíral,” dodala ještě Pagáčová, která si spolupráci s Dušanem Kleinem nemohla vynachválit.

Herečka zároveň poukazovala na to, nakolik milým a laskavým člověkem nedávno zesnulý režisér byl. „On pro mě byl ztělesněním klidu. Vždy tak hezky a klidně mluvil, zároveň si ale uměl zachovat svou autoritu,” prohlásila Patricie Pagáčová s tím, že si nesmírně cení toho, že mohla Dušana Kleina poznat.

První intimní scéna

V souvislosti s Dušanem Kleinem si Patricie Pagáčová vybavuje také moment, na který dodnes ráda vzpomíná. A to i navzdory tomu, že jí při něm v jejích šestnácti letech úplně do smíchu nebylo. „Dušan točil jednu z mých prvních intimních scén, kdy ta moje postava měla svůj první sex. To jsme tehdy točili se Štěpánem Benonim. A Dušan to tam na place všechno velmi citlivě vysvětloval. A pak začal mluvit o záběrech. Stál u mě a říká: ‚No, a teď bude ten záběr na ty prsíčka!’,” začínala se smíchem své vyprávění herečka, která se ovšem při natáčení scény zrovna nesmála.

„Pochopitelně jsem byla oblečená. Tehdy mi bylo šestnáct. A já si úplně pamatuju, jak se mě to pojmenování kdysi vnitřně dotklo. Ale dnes už mi to přijde hrozně vtipné. Dokonce jsme si z toho doma dělali pak srandu,” dodala ještě Patricie Pagáčová, která na Dušana Kleina vzpomíná s pokorou, obdivem a úctou.