Patricie Pagáčová ukázala těhotenské fotky: Fanoušci zůstali v úžasu

Pořizování těhotenských fotek je mezi nastávajícími maminkami stále populárnější. Herečka Patricie Solaříková se jim ale zpočátku bránila. Nakonec se ovšem přece jen rozhodla ke zvěčnění svého požehnaného stavu a výsledek rozhodně stál za to!

Herečka a moderátorka Patricie Solaříková před několika týdny na sociální síti oznámila, že se se svým manželem Tiborem brzy dočkají prvního potomka. „Pro všechny ,Já to věděl/a’ a ,Já to říkal/a’, měli jste pravdu. Prý se tomu říká babymoon, když chcete ještě stihnout poslední dovolenou ve dvou. Tož zdravíme z babymoonu a obrovsky děkuji vám všem, co jste tady se mnou,” napsala před časem Patricie na svůj Instagram a k příspěvku připojila snímek ze slunných Malediv, na němž ukázala vypouklé bříško.

Došlo i na těhotenské fotky

Mezi nastávajícími maminkami je velkým trendem pořizování profesionálních těhotenských fotografií, které jim budou neustále připomínat jejich požehnané období. Sama Patricie Pagáčová prozradila, že focení takových snímků původně vůbec v plánu neměla. Nakonec se ale rozhodla jinak. „Přiznám se, že jsem těhotenský focení neměla vůbec v plánu, nějak mě to prostě nelákalo, ale nakonec jsem udělala dvě výjimky. Jednu pro časopis Maminka, který vyjde v květnu, a druhou právě s Luckou, se kterou jsem fotila už několikrát pod vodou a výsledek byl vždycky parádní. A nelituju!” napsala Patricie pod jednu z podvodních fotografií, na které vypadá jako mořská královna.

Samá slova chvály

Fotky to jsou bezesporu nádherné, o čemž svědčí i komentáře, které se po jejich zveřejnění začaly objevovat. „Tak takové focení by se mi taky líbilo. I do časopisu jste moc hezky vyfocena. Mně to klasické těhu focení taky nějak neláká, ale takhle, takhle jo,” napsala jedna z uživatelek pod fotografii. „Krásné fotky. Kdybych v těhotenství vypadal jako vy, jdu do toho hned,” přidala se další.

Snímky pochopitelně neunikly pozornosti ani známým osobnostem. „Božský!” napsala prostě influencerka a moderátorka Nikola Čechová alias Shopaholic Nicol. „Nádhera!” komentovala fotku zase Dagmar Havlová. Anička Slováčková neměla ani slov. K příspěvku proto přidala jen pět červených srdíček. I tak se ovšem sdílené obrázky neobešly bez několika ne úplně pozitivních reakcí. „Je to takové zvláštně nepřirozené. Fotky jsou to pěkné. Uznávám. Jen je to celé nepřirozené a velmi umělé,” sdělil svůj názor jeden z uživatelů sociální sítě.

