Pagáčová je dnes kost, v minulosti vyzáblina ale rozhodně nebyla

Patricie Pagáčová byla dříve holka krev a mlíko. Nebyla vyloženě tlustá, ale modelkou by být nemohla. To dnes je tomu jinak. Herečka se totiž jednoho dnes zapřela a řekla si, že se ve svém těle chce cítit dobře. Jak docílila vysněné postavy?

„Máme rádi Česko 2014 vs. 2019. Co k tomu říct. Pořád mi poměrně často chodí dotazy ohledně hubnutí. Faktem ale zůstává, že na to nejsem žádný odborník,“ směje se Pagáčová pod snímkem z televizní soutěže na sociální síti. V rozmezí pěti let ze sebe udělala takřka modelku.

Postavu jí mohou závidět dvacetileté holky. Jak to jenom dokázala? „Jen se mi to prostě podařilo. Je to v hlavě, fakt. Člověk se na to nesmí upínat, pak to jde líp. Mně to začalo jít, až když mi to začalo být jedno a přestala jsem to konečně řešit. Poslouchejte své tělo,“ napsala.

S hubnutím jí pomáhala nejen změna myšlení, ale i její psí kamarádka. „Začala jsem chodit s pejskem na pravidelné procházky, cítila jsem se šťastná a začala jsem hubnout,“ svěřila se webu iDnes.cz Pagáčová.

Moc dobře si pamatuju, jak jsem se trápila, vzpomíná Patricie

„K hubnutí jsem musela dospět sama. Když jsem o sobě četla, že jsem silná, ještě víc jsem tloustla,“ řekla. Motivací jí mohli být fanoušci, kteří ji v její hubnoucí štaci podporovali.

Na Instagramu proto zveřejňuje snímky z minulosti. Ráda si na sebe obléká stejné plavky, které nosila dříve i teď. Teď však vypadá trošku jinak.

„Prosím, rozhodně to neberte, že se tady hrozně chci vychloubat svou postavou. To fakt ne! Sama bych měla ještě pár požadavků na svoje tělo – větší prsa, hubenější stehna, plošší břicho, ale v plavkách je ta změna holt vidět nejlíp,“ myslí si Patricie.

V SuperStar jí to strašně slušelo

„Moc dobře si pamatuju, jak jsem se tehdy kvůli tomu trápila, i když jsem strašně tvrdila, že ne. A pokud můžu pomoct aspoň jednomu člověku, kterej se tím trápí teď, tak budu fakt ráda. Myslím, že u mě je hlavní to, že cvičím jógu (nebo chodím do fitka, na tenis, squash, procházky) ne proto, abych byla hubená, ale protože mě to strašně baví a odpočívá mi u toho hlava, což je to důležitý,“ popisuje Patricie svůj recept na krásu.

Patricie se proslavila rolí Terezy Jordánové v nekonečném seriálu Ulice, kde hrála od svých sedmnácti let. I tam lze vidět její proměnu. Po třinácti letech se rozhodla dát Tereze sbohem a stala se porotkyní v prozatím poslední řadě SuperStar. Tam na ní mohli nechat oči snad všichni muži.