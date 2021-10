Kojení na veřejnosti? Patricie Pagáčová promluvila o ožehavém tématu

Zdroj: Profimedia

Známá seriálová herečka a porotkyně SuperStar měla vždycky svou hlavu a šla tak trochu proti proudu. Jinak tomu není ani v případě sdílení rodinných fotek na sociálních sítích. Zatímco některé slavné osobnosti se snaží svoje děti před veřejností chránit, Patricie Pagáčová na to jde úplně jinak.

Když byla Patricie Pagáčová ještě v jiném stavu, nebyla si úplně jistá, jestli bude na sociální sítě přidávat fotky svého dítěte. "Jak to bude s ukazováním miminka, zatím upřímně sama nevím. Nechci tvrdit, že určitě ne nebo naopak, protože opravdu nevím, jak to budu cítit," uvedla tehdy pro web eXtra.cz.

Bibianu ukázala hned

Jakmile se ale herečce narodila dcera Bibiana, Pagáčová se rozhodla k odvážnému kroku. Přestože řada hvězdných maminek se snaží střežit svoje soukromí, Patricie holčičku ukázala prakticky hned po porodu. I když herečka nebyla nalíčená a měla na sobě župan, okamžitě s fanoušky sdílela svoji radost z přírůstku do rodiny.

Bývalá hvězda seriálu Ulice má spoustu fanoušků, jenom na sociálních sítích ji sleduje přes půl milionu lidí. To je počet, o kterém si někteří influenceři mohou nechat jenom zdát. "Myslím si, že čím víc bych ji neukazovala, tím víc by se o ni zajímali lidé a média," řekla Pagáčová pro web brainee.sk.

To ale samozřejmě neznamená, že by si Patricie nenastavila jasné hranice. "Nezveřejňuji její fotky od rána do večera, snažím se udržovat rozumnou hranici v každé oblasti mého života," doplnila oblíbená porotkyně. Ta se nikdy netajila tím, že by například svým příznivcům nikdy neukázala snímky, na kterých Bibianu kojí.

Ať si každý dělá, co chce

"Ano, kojení je úžasná věc, ale na sociální sítě to podle mě nepatří. Ať si každý dělá, co chce. Mně to jako žíly netrhá. Rozhodně to z mé strany není žádné odsuzování, spíše ty fotky jenom nechápu," napsala Pagáčová před časem na sociální síti a dodala, že proti kojení na veřejnosti absolutně nic nemá, pokud k němu dochází alespoň trochu diskrétně.

Je vidět, že herečka volí zlatou střední cestu. I když nemusí sdílet úplně všechno, co prožívá s manželem Tiborem a dcerkou Bibianou, o některé momenty se se svými příznivci ráda podělí.

Patricie si mateřství užívá plnými doušky.