Počítám se vším: Patricie Pagáčová prozradila, jak se vypořádává s kritikou

Zdroj: Profimedia

V předchozí řadě SuperStar se stala nejkritizovanější porotkyní Patricie Pagáčová (32). Jak to bude letos? A co dalšího televize Nova chystá?

Zatím poslední vítězkou pěvecké show, která získala výhru dva miliony korun, se stala Barbora Piešová. I letos bude konkurence veliká a staronová porota v podání Pavola Habery, Leoše Mareše, Mariána Čekovského, Moniky Bagárové a Patricie Pagáčová to nebude mít vůbec jednoduché. Jak si účinkující, moderátoři i porotci povedou, můžete sledovat od 5. září každou neděli v podvečer.

V jaké fázi je teď natáčení?

Máme za sebou castingy, takže už známe všechny soutěžící, kteří se dostali dál, a čekají nás divadelní kola. Finále by pak mělo být v prosinci.

Mají se diváci připravit na nějaké změny?

Držíme se starého dobrého modelu. Myslím, že když věci fungují, není třeba je měnit. Jediné, co se trochu změní a je to fajn, že v divadelních kolech se bude prostředí různit. Budeme točit na různých zajímavých místech, což myslím je vždycky vizuálně vděčné.

Patricie PagáčováZdroj: Profimedia

Sledujete i zahraniční SuperStar?

Občas si pustím na YouTube některé zajímavé ukázky. U některých i brečím, když jsou to dojemné příběhy. A pak také sleduji úplné opaky, kdy to těm lidem moc nejde, ale těch zase není tolik. Přijde mi, že ta hvězdná pěchota už moc nefunguje. Dnešní doba příliš nenahrává tomu dělat si z někoho legraci, nahlíží se na to špatně.

V předchozí řadě vzbudilo vaše hodnocení vlnu negativních reakcí. Jste připravená na to, že to letos může přijít znovu?

Díky loňskému účinkování už jsem připravená, že to může přijít znovu, počítám se vším. Jak ale s oblibou říkám, když mě chtěli zase, tak to asi nebylo tak příšerné, a počítám s tím, že se kritici stoprocentně ozvou, už ale vím, že se tím nebudu nijak trápit. Hlavní je, že jsou se mnou spokojení tvůrci pořadu, moje rodina a moji nejbližší přátelé.

Je něco, na co se vyloženě těšíte?

Těším se moc na své kolegy. Všichni už si píšeme, jak se nám stýská, a vymýšlíme, co bychom teď přes léto podnikli. Hodně se těšíme na to první divadelní kolo, které budeme točit hned po prázdninách. Tam se i spí, protože je to dál od Prahy, a všichni jsme natěšení, jak kdybychom jeli na tábor. (smích)

Patricie PagáčováZdroj: Profimedia

Vzpomenete si ještě, jaká byla vaše první reakce, když jste nabídku porotcovat dostala poprvé?

Trochu mě to zaskočilo a říkala jsem si, co tam budu dělat. (smích) Jsem herečka, ne zpěvačka. Ale z produkce mi vysvětlili, že bych měla reprezentovat diváky laiky, kteří to sledují doma z gauče skrz televizní obrazovku, což mi přišlo fajn. O to stejné se budu snažit i letos, tak snad budou diváci spokojení.

Zdroje: Časopis Story