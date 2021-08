Vypadáte hrozně a staře, Patricie Pagáčová se pustila do hejtrů na sociální síti

Zdroj: Profimedia

Herečka Patricie Pagáčová to na sociální síti pořádně schytala od fanoušků, kterým vadila její upravená fotka s filtrem. Podle komentujících jí byly vidět vrásky a celkově působila hodně unaveně. To si ale seriálová herečka rozhodně nechtěla nechat líbit.

Patricie Pagáčová je známá tím, že se ráda směje a šíří kolem sebe dobrou náladu. Diváci ji milovali v seriálu Ulice a byli nadšení, když pak přijala novou roli v Modrém kódu. Přesto se občas najdou hulváti, kteří se do ní sprostě naváží.

Filtr vytáhl pupínky

Původně herečka na Instagramu sdílela snímek, na kterém chtěla všem ukázat nový účes. "Na fotce jsem namalovaná z focení, ten světlejší filtr vytáhl a zvýraznil vrásky, každý pupínek a každou nedokonalost," uvedla Pagáčová. Protože se jí ale fotka i tak líbila, jednoduše ji poslala do světa.

Jenže drsné reakce sledujícících na sebe nenechaly dlouho čekat. "Tak tady vypadáte hrozně / staře / unaveně / divně / k nepoznání / o 20 let starší…" popsala herečka, co všechno si o sobě musela přečíst. Snímek proto radši smazala a přidala jiný, který byl úplně bez filtrů.

Ani s tím ale Pagáčová u komentujících nepochodila. Začali si ji dobírat znovu, tentokrát za to, že není schopná přijmout kritiku. "To, že jsme známý osoby, fakt neznamená, že nás nechává úplně v klidu, když dostáváme za něco takhle naloženo, notabene za takovou blbost," napsala herečka a znovu uveřejnila první fotku bez jakýchkoliv úprav.

Nečekám slova chvály

Herečka, která se už brzy objeví v další řadě Česko Slovenské SuperStar jako porotkyně, si nemyslí, že by nedokázala vnímat jiné postřehy. "Vůbec to není o tom, že když zveřejním fotku, očekávám ódy a slova chvály, jak mi to sluší. Jen jsem chtěla říct, že opravdu není potřeba pod všechno cpát svůj názor," rozohnila se umělkyně.

Pagáčová ještě dodala, že by ji v životě nenapadlo někomu psát pod fotku, že vypadá příšerně. "Asi jsem divná, ale nepřijde mi to normální. Mám prostě nový hezký vlasy, o to mi šlo především," doplnila Patricie, která se jen chtěla pochlubit s novým sestřihem.

Pagáčová kritikům pěkně od plic napsala, co si myslí o jejich ostrých komentářích.