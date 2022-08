Patricie Pagáčová na dojemném snímku s dcerou: Takhle odpočívá po práci

Zdroj: Profimedia

Patricie Pagáčová loni v květnu přivedla na svět dceru Bibianu a mateřství ji velice naplňuje. V posledním příspěvku na Instagramu se herečka pochlubila rozkošnou fotografií s dcerkou a prozradila, jak společně nejraději tráví čas.

Patricie Pagáčová se rozhodně nenudí. Herečka skvěle zvládá skloubit pracovní povinnosti a péči o roční dceru Bibianu. Pagáčová už pár týdnů po porodu nastoupila jako porotkyně v pěvecké soutěži Superstar a plný diář má i dnes.

"Já osobně mám na sebe určitě méně času. Zrovna dnes jsem přemýšlela nad tím, že na koni jsem naposledy jezdila letos v lednu a jógu jsem cvičila naposledy v únoru. Ale zase nutno dodat, že za to nemůže dcera, ale spíš práce. Kdybych byla doma s dcerou drtivou většinu času, tak by se ten čas asi našel. Ale tím, že ho dělím mezi dceru a práci, tak je to teď složitější. Ale léto bude volnější, tak se těším, že začnu zase trošku cvičit," prozradila před nedávnem v rozhovoru pro iDnes.cz.

V kolotoči povinností si ale herečka na sebe přeci jen vyhradila chvilku na odpočinek a s malou Bibianou si chodí po obědě lehnout.

Odpolední šlofík

"Poslední dobou si docela často dopřávam odpoledního šlofíka s Biboušem a řeknu vám, není to vůbec špatný. Zpátky do školky," napsala Patricie Pagáčová k fotce z rodinného alba.

Herečka na snímku, který pořídil její manžel Tibor Pagáč, sladce spí a objímá u toho svou dceru, která si též vychutnává poobědový spánek.

"Já dneska celou noc točila, takže tam to bylo s odpoledním spánkem celkem jasný," vysvětlila Pagáčová sledujícím v komentářích.

Patricie Pagáčová si s dcerou ráda po obědě zdřímne