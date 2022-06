Nahá Patricie Pagáčová? Herečka řekla, zda odhodí svršky pro pánský magazín

Zdroj: Profimedia

Už několik českých krásek z řad známých osobností souhlasilo s nabídkou nafotit odvážné snímky pro pánský magazín Playboy a výsledek byl vždy úchvatný. Když se proto na křtu dalšího čísla oblíbeného čtiva mužů objevila také herečka Patricie Pagáčová, nabízela se otázka, zda i ona nemá v plánu odhalit své tělo a postavit se před objektiv fotoaparátu.

Krásná herečka Patricie Pagáčová si společně se svým manželem vyhodili z kopýtka a vyrazili na párty populárního pánského magazínu, na které se křtilo další číslo. V něm byla hlavní tváří hvězda Ulice Kristýna Hrušínská. „Bylo to super. Jsem za to, že mě vůbec oslovili s touhle nabídkou, strašně ráda. Jako dostat se do Playboye je super věc pro ženskou a hlavně, kdy jindy, když ne teď. Přece jenom, čas letí, že jo,” smála se v rozhovoru pro eXtra.cz představitelka Vandy Veselské z nekonečného seriálu.

Patricie Solaříková odvážné focení neplánuje

A právě Kristýna Hrušínská si jako doprovod na večírek zvolila Patricii Pagáčovou a jejího manžela Tibora. Když už se jedna hvězda Ulice rozhodla nafotit odvážné snímky pro pánský magazín, vyvstávala otázka, zda něco obdobného nemá v plánu také někdejší představitelka Terezy Jordánové. Svou odpovědí ale natěšeným fanouškům radost neudělala. „Já jsem tady jen jako +1, kvůli přátelství s Kristýnkou. Nic jiného v tom není,” reagovala pohotově na dotaz zmíněné redakce herečka.

Radoval se i tatínek

Kristýna Hrušínská je nesmírně ráda, že na nabídku kývla, a z fotek je nadšená. A přestože spousta lidí u podobného úkolů přemýšlí nad tím, s jakou odezvou se setkají u svých fanoušků či u širší veřejnosti, Kristýna to vůbec neřešila. „Nebála jsem se reakcí. Mně to bylo jedno, ať si myslí, co chtějí. Měla jsem z toho dobrý pocit a mám ho pořád, ty fotky jsou krásné a navíc mám krásnou památku, když nic jiného,” prohlásila Kristýna, kterou v jejím rozhodnutí dokonce podpořil i její otec.

Jan Hrušínský se následně dokonce pochlubil jedním ze snímků a radoval se, jak se fotky povedly. „To máme krásnou dceru, co? Aneb když se tátové chlubí, že jejich dceru chtějí fotit pro Playboy,” napsal herec na sociální síti.