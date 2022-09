Patricie Pagáčová dráždí fanoušky: V jezírku se zvěčnila úplně nahá

Zdroj: Profimedia

Herečka Patricie Pagáčová a její manžel si udělali jednu noc jen pro sebe a dceru Bibi dali na hlídání babičce. Zamilovaná dvojice strávila čas v luxusním hotelu, kde si užívali nejen sami sebe, ale také wellnessu. Na oslavu vydařeného pobytu pak herečka zveřejnila snímek, kterým mnohým vyrazila dech. Je na něm totiž jen v rouše Evině.

Krásná herečka Patricie Pagáčová ráda sdílí na sociálních sítích nejrůznější snímky ze svého soukromí a informuje fanoušky o tom, co se v jejím životě zrovna děje. Když se tedy s manželem vůbec poprvé od narození jejich dcery Bibi rozhodli strávit jednu celou noc jen ve dvou, pochopitelně se taková událost neobešla bez fotodokumentace. A hlavně pak pánové se na zveřejněný snímek nemohli vynadívat.

Do bazénu bez plavek

„Boží začátek dne. Boží jedna noc bez dítěte. Díkybohu za babičky. Vyspaný, vyrelaxovaný, co víc si přát. A teď hurá za Bibi,” napsala Patricie Pagáčová k fotce, kterou byli mnozí příjemně zaskočeni.

Na snímku je totiž herečka zachycená během ochlazování po sauně. A protože se i do sauny chodí bez plavek, Pagáčová se ničím nezakrývala ani při vstupu do menšího jezírka. „Mimochodem, ochlazovací jezírko má krásných 17 stupňů. A po té sauně je to prostě pecka,” dodala ještě a ukázala se zezadu v celé své kráse.

Vojtek se neudržel

V komentářích pod snímkem se okamžitě začala hromadit celá řada pochvalných reakcí, a to jak od dam, tak pochopitelně od pánského publika. Na fotku reagoval i například herec Roman Vojtek. „Poprvé v životě chci být bambusem,” napsal s několika vysmátými smajlíky a poukazoval tak na bambusy v květináčích, které Pagáčovou zakrývaly před zraky případných kolemjdoucích. „Patricie, styďte se. Tohle dělá máma od dítěte v dnešní době? Ani jste se neotočila,” přidal se další z uživatelů sociální sítě. A obdobných reakcí se objevovala celá řada.