Další hvězdné miminko, Patricie Pagáčová porodila dceru, jaké jí dala jméno?

Baby boom na české scéně pokračuje a do klubu slavných maminek se přidala i Patricie Pagáčová, o víkendu porodila dceru, které dala velice nezvyklé jméno.

Patricie Pagáčová a dramaturg Tibor Pagáč spolu začali chodit v květnu 2018 a o rok později měli svatbu. Těhotenství herečka oznámila letos v únoru fotografií z dovolené.

"Pro všechny já to věděl/a já to říkal/a, měli jste pravdu. Prý se tomu říká babymoon, když chcete ještě stihnout poslední dovolenou ve dvou. Tož zdravíme z babymoonu a obrovsky děkuji vám všem, co jste tady se mnou," napsala Pagáčová na Instagram.

"Kdyby mi nerostl pupek, tak vlastně o tom pořádně nevím. Jako pálí mě permanentně žáha, ale jinak je mi fakt díky bohu dobře. Celou dobu bylo a přetrvává to," svěřila se hvězda Ulice Idnesu během těhotenství.

Herečka se na porod připravovala cvičením jógy

Patricie Pagáčová v těhotenství téměř nepřibrala, vděčí za to pravidelnému cvičení, které nevynechala ani v požehnaném stavu. "Jógu cvičím, i když s postupem času a rostoucím břichem jsem čím dál línější. Myslím si ale, že když se žena udržuje fit i v těhotenství, může to mít opravdu pozitivní vliv na samotný porod, nemluvě o tom, že se pak člověku lépe vrací do ,normálu," prozradila před časem Super.cz.

Nakonec zvládla herečka porod na jedničku a radostnou zprávu ihned oznámila svým fanouškům na sociální síti.

"Přesně to svět potřeboval! Další Pagáčovou!" pochlubila se čerstvá maminka na Instagramu.

Pagáčové gratulují desítky celebrit, dcera dostala nezvyklé jméno

Patricie Pagáčová svou dceru pojmenovala Bibiane a ke krasné holčičce jí ihned začaly gratulovat kolegyně z branže.

"Sakra, zase bulim. Gratuluju!" napsala Nikol Štíbrová, která sama za měsíc bude rodit. K ní se přidaly i kamarádky z 3v1 Martina Pártlová a Veronika Arichteva. "Moc gratuluju. Luka se už těší na seznámení. Sako má."

Mezi gratulanty nechyběla Dagmar Havlová, Dara Rolins, Anička Slováčková, Monika Bagárová a mnoho dalších. I my k narození miminka gratulujeme a přejeme mnoho zdraví.