Pagáčová dostává muže do kolen, porotkyně SuperStar se hlubokého výstřihu nebála

Zdroj: Profimedia

Je pravda, že kvůli soutěži SuperStar jí někteří fanoušci nemůžou přijít na jméno. Patricie Pagáčová ale naštěstí zůstává nad věcí a z kritiky si očividně nic nedělá. Místo toho se radši soustředí na sociální sítě, kam přidává jednu povedenou fotku za druhou. Nedávno například předvedla nádherný podzimní outfit, za který sklidila spoustu pochvalných komentářů. Občas ovšem decentní snímek prostřídá s něčím více dráždivým.

Patricie Pagáčová snad už ani nemůže být spokojenější. Vedle sebe má milujícího manžela, se kterým vychovává pětiměsíční dcerku Bibianku. A je vidět, že mateřství herečce opravdu svědčí. Vždycky jí to slušelo, teď ale doslova září štěstím a vyrovnaností.

Miluju tyhle podzimní dny

I když pro někoho může být podzim náročným obdobím, pro Patricii to v žádném případě neplatí. "Já miluju, když jsou ty barevný podzimní dny ještě takhle krásně slunečný," napsala na sociální síti. Herečka tak znovu dokázala, že se dokáže radovat i z maličkostí.

Představitelka Terezy Jordánové ze seriálu Ulice navíc moc dobře ví, jak si během sychravých měsíců zvednout náladu. Před pár dny sdílela snímek, na kterém má červený svetr a hnědý kabátek, které doplnila šálou v podobných odstínech.

Fotka plná pozitivní energie

"Krasava wyborova!" napsala k příspěvku herečka Tereza Bebarová. Ta hrála v Ulici Ukrajinku Světlanu, a proto se zřejmě snažila odpovědět ve stylu svojí postavy. "Krásné podzimní barvy," přidal se další obdivovatel. "Fotka plná pozitivní energie," vyznala se jedna žena.

Je proto vidět, že Patricie má pořád spoustu příznivců, kteří by za ni dali ruku do ohně. A nejde přitom o nic jednostranného, herečka se svými fanoušky ráda a často komunikuje. "Je vás tady 550 000! Wow! Moc, moc, moc vám děkuju! Nesmírně si vážím vaší podpory a neskutečně mě těší, že vás to tu se mnou baví. Mě s vámi moc," vzkázala jim před časem Pagáčová, která se tak s počtem sledujících řadí mezi nejoblíbenější influencerky.