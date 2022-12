Štěkající dvojka nesmí nikde chybět: Pagáčová promluvila o životních parťácích

Zdroj: kafe.cz

Herečka a moderátorka Patricie Pagáčová vyvedla svoji rodinku, manžela Tibora a dcerku Bibianu, na dvacátý ročník slavnostních promocí psích superhrdinů, kteří pomáhají lidem s handicapem. A ve výcvikovém motolském areálu nebyla jen coby divačka, ale aktivně, coby moderátorka, se zapojila do celého programu.

„Už jsem na téhle akci posedmé a určitě ne naposledy. Mám to tu ráda, a i když jsem tu poněkolikáté, vždycky se ve mně mísí trocha smutku s úsměvy. Když předáváme tyhle nejlepší přátele člověka lidem, kteří potřebují jejich pomoc a jsou i jejich věrnými společníky, sem tam mi ukápne i slza, ale pak přijde pocit, že i když se k nim život nezachoval nejlépe, jsou tu jiní, kteří jim pomohou, a to vyvolá zase ten úsměv. Prostě ti pejsci jim dokáží zlepšit kvalitu života a o to jde především,“ řekla pro kafe.cz Patricie.

O vás je známo, že nejen slyšíte na charitativní akce, ale jste sama i chovatelkou psů.

„To je pravda. Máme doma dva pejsky, oba jsou z útulku a neodmyslitelně patří do našeho života. Jsou to právoplatní členové rodiny, a proto jsme je vzali i na naši dovolenou. Vyrazili jsme obytným autem a ta štěkající dvojka nám dělala společnost. Nedovedu si představit, že bych je dala někomu na hlídání, prostě jsme parta tří lidí a dvou psů,“ doplnila Patricie Pagáčová.

Jejím parťákem na pódiu byl její herecký kolega, ale i zpěvák Milan Peroutka. I on je, jak říká, příznivcem němé tváře. Na akci byl coby moderátor popáté.

„V naší rodině byli pejsci vždycky. Hlavně tedy žili u babičky, protože jsme bydleli v malém bytě, kam bychom se nevměstnali. Teď máme útulkáře, peruánského naháče, kterého mi dala před časem sestra jako dárek k Vánocům a je to paráda. Víte, je na něm tak trošku vidět a cítíme z něj i tu vděčnost, že se o něj staráme a je členem rodiny. Je to mazel. Když ho prostě neodstavíte od obličeje, tak by se muchloval a olizoval vám nos permanentně. Já tomu občas říkám, že na mě provádí kosmetický rituál a perfektně mi jazykem čistí obličej. A tady jsem proto, že tihle asistenční psi, které předáváme, si promoci a trochu obdivu zaslouží, protože jsou nepostradatelnými pomocníky a přáteli potřebných lidí,“ vysvětlil Milan.

Jak Pagáčovi, tak i Peroutka nechali své zvířecí miláčky doma, to další účastnice akce, Heidi Janků, svého Edu sbalila a vzala ho do motolského areálu s sebou.

„Je to parťák a kámoš, který mne doprovází často. Pravda, ještě budu muset na něm trošku výchovně zapracovat, ale drobné pokroky už dělá, takže ho uvádím i do společenského života. Taky je množství jeho štěkajících kolegů, takže se tu viditelně cítí dobře. Jen by neměl tolik poskakovat, zablácené otisky jeho tlapek mým kalhotám neprospívají, ale v pohodě. Oblečení se vypere, hlavně, že je nám tu oběma fajn,“ uvedla Heidi.