Patricie Pagáčová budí emoce: Ty její hadry jsou úlet, zní z úst závistivců

Zdroj: Profimedia

Bývalá hvězda nováckého seriálu Ulice a současná porotkyně SuperStar Patricie Pagáčová zveřejnila na sociální síti několik fotek od Máchova jezera, kde probíhala první kola oblíbené pěvecké soutěže. V tu chvíli ji zřejmě vůbec nenapadlo, že ji sledující začnou urážet a kritizovat za to, jak vypadá.

"Parádní dva dny na Mácháči. Nádherný počasí, krásný prostředí, skvělí soutěžící, dobře naladěná porota, co víc si přát?" napsala Patricie optimisticky k fotkám, na kterých má růžové upnuté šaty a fialové lodičky. Ležerně upravené vlasy jí volně splývají na ramena a herečka má výrazný make-up, díky kterému vypadá prostě skvěle.

Móda jako z devadesátek

Přesto se našli sledující, kterým Pagáčová svým vzhledem doslova zvedla mandle. "Všichni takový plážový a vás oblíkli jak na ples," rýpla si do herečky jedna ze sledujících. Narážela tak na druhý snímek, na kterém má zbytek poroty méně formálnější outfity.

"To je jak fotka fashion 90`? Ty hadry, to je úlet… čím dál větší s každou řadou…vracíme se do retra," přisadila si další z žen, která okomentovala její šaty.

Ještě štěstí, že pozitivních komentářů se u nejnovějších příspěvků objevilo mnohem více. "Mně padá čelist. Ta postava po tak krátké době po porodu? To je můj sen," vyznala se jedna z fanynek. "Nádherná a super žena," napsal další z příznivců.

S tím, že by Pagáčová stihla tak brzy po narození dcery Bibiany shodit přebytečná kila, ale všichni fanoušci rozhodně nesouhlasí. Ti, kteří nestačili herečku sprdnout za fotky pořízené u vody, se do porotkyně pustili ještě kvůli snímku v nákladné fialové róbě.

Že by porod prodloužil nohy?

"Ve skutečnosti tak vůbec nevypadá," napsala sebevědomě jedna ze sledujících, jako kdyby s Patricií bydlela a přesně znala její současné míry. "Že by se někomu po porodu prodloužily nohy? To už se teda na to těším. Jaj, vždyť ona takto nevypadá," přisadila si další žena.

Je vidět, že Pagáčová zkrátka nesedí všem. Pak je ale otázka, proč ji největší rýpalové vůbec sledují a komentují, když jim sympatická herečka tak moc leží v žaludku.