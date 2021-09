Hrdinka Pagáčová: Jak zvládá skloubit porotcování v SuperStar a péči o miminko?

Zdroj: Profimedia

Patricie Pagáčová snad už ani nemůže být šťastnější. Je vdaná za milujícího manžela Tibora, se kterým má tříměsíční dcerku Bibianu. Protože herečka i letos zasedla v porotě oblíbené pěvecké soutěže SuperStar, kdekoho asi napadlo, jak se jí daří skloubit práci a starost o malé děťátko.

Ikdyž herečka známá ze seriálu Ulice vždycky působila pohodovým a optimistickým dojmem, jako maminka doslova září. Jakmile na sociální sítě přidá snímky, na kterých je i malá Bibianka s manželem, fanoušci rozhodně nešetří slovy chvály. "Tak rozkošná holčička a tak šťastná maminka," vyznala se například jedna z fanynek k fotce, na které Pagáčová hrdě ukazuje svoji dcerku.

Jak jste nastavili hafany?

Do rodiny patří i dva pejsci, na které herečka nedá dopustit. Na další společné fotce oba dokonce vzorně pózují, což sledujícím nemohlo uniknout. „Hafani jsou krásní, jak se vám povedlo je takto "nastavit"? zeptala se jedna z žen. "To je právě ono! Oni tam takhle leželi ráno, tak jsem to musela rychle cvaknout!" odpověděla okamžitě Patricie a bylo vidět, že má z komentářů svých příznivců velkou radost.

Přestože je Pagáčová maminkou na plný úvazek, na nedostatek pracovních nabídek si nemůže stěžovat. Stejně jako loni, i v letošním roce proto bude rozhodovat o osudech nadějných zpěváků, kteří se přihlásili do dalšího ročníku Česko Slovenské SuperStar. Soutěž se na obrazovkách poprvé objeví už v sobotu a další díly pak poběží vždycky v neděli.

Bibi je pořád se mnou

Každého asi napadlo, jak Patrika zvládá náročné konkurzy se soutěžícími, když má Bibianu. "Malá je pořád všude se mnou. Byla na castinzích v červnu, teď v Bratislavě a bude i na divadelních kolech," řekla Pagáčová pro web eXtra.cz.

Herečka je známá tím, že patří mezi naprosté profesionálky, které nikdy nic neošidí. Je vidět, že ani rodičovství na tom u sympatické blondýnky nic nezměnilo. Novopečená maminka se tak dokáže naplno věnovat jak nejnovějšímu projektu, jehož je součástí, tak svému děťátku. "Žádné odloučení od dcery neprobíhá. Maximálně dvě tři hoďky," doplnila Patricie.

Už brzy to vypukne. Kdo ze soutěžících svým zpěvem přesvědčí Mareše, Bagárovou, Pagáčovou, Čekovského a Haberu?