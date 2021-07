Patricie Pagáčová po porodu jen září! Fotkami ze SuperStar vyrazila mnohým dech

Herečka, moderátorka i porotkyně SuperStar je jen několik týdnů po porodu zase v pracovním zápřahu. Společně s dalšími známými tvářemi se totiž vrátila do porotcovského křesla ve známé pěvecké soutěži. A jak ukázala na své sociální síti, sluší jí to možná víc než kdy předtím.

Když před dvěma lety televize Nova oznámila, že do poroty nové řady populární soutěže SuperStar usedne i herečka a moderátorka Patricie Pagáčová, mnozí byli k jejímu působení v pořadu skeptičtí. Ptali se, proč by zrovna herečka, která s hudbou nemá nic společného, měla rozhodovat o tom, kdo umí a neumí zpívat. Nakonec se ale ukázalo, že se představitelka Terezy Jordánové z nekonečného seriálu Ulice do poroty perfektně hodí.

A právě proto ji Nova oslovila s nabídkou na účast ve zbrusu nové připravované řadě. Porota bude tedy naprosto totožná, jako byla v minulém ročníku. Výkony soutěžících budou hodnotit Pavol Habera, Leoš Mareš, Monika Bagárová, Marián Čekovský a již zmíněná Patricie Pagáčová.

Opět ve formě

Patricie Pagáčová jen před několika málo týdny přivedla na svět krásnou holčičku, která dostala neobvyklé jméno Bibiana. Jen pár okamžiků na to už ale nastoupila v plné síle na natáčení nové řady SuperStar a na svém Instagramu již stihla sdílet i několik snímků ze zákulisí, na kterých jí to neuvěřitelně sluší. A s sebou si do práce vzala i novorozenou dcerku. Ta se pak během pauzy při natáčení seznámila s dcerou Moniky Bagárové. Krásné setkání Pagáčová zvěčnila a skvostný snímek vyvěsila na sociální síť. „Tak Bíba má první kámošku,” napsala k fotografii, na které dcera Moniky Bagárové hladí Bibianu.

Hodiny v maskérně

Kromě toho ale herečka prokázala, že stíhá hned několik věcí najednou. Kromě toho, že se stará o miminko, se dokáže pečlivě věnovat svojí práci a ještě u toho vypadat skvěle. I když u posledního zmíněného dává zásluhu hlavně maskérům. „Miluju být v jejich rukou. Škoda, že mi takovýhle háro nikdy nenaroste. Moje vlasy mají prostě limit cca na ramena a víc ani ťuk, i kdybych tam matlala cokoliv,” napsala Pagáčová na Instagramu ke snímku, na kterém má prodloužené vlasy.

Toho, jak Pagáčová září, si začaly všímat i její kolegyně z branže. „Páťo, ty jsi kost,” napsala k jednomu z příspěvků modelka Andrea Kaloušová, načež Patricie jen odpověděla:„To jsou hodiny a hodiny v maskérně, znáš to.”

Patricie Pagáčová nafotila těhotenské fotky pod vodou