Patricie Pagáčová je těhotná! Bříško ukázala na fotce z exotické dovolené

Herečka Patricie Pagáčová, která se do povědomí diváků zapsala hlavně coby Tereza Jordánová z nekonečného seriálu Ulice, má pořádný důvod k radosti. Na svém Instagramu sdílela snímek z dovolené na exotických Maledivách, na kterém stojí opřené o palmu a dává tak na odiv své rostoucí bříško.

„Pro všechny ‘Já to věděl/a’ a ‘Já to říkal/a’, měli jste pravdu!” napsala Patricie v popisku k fotografii. „Prý se tomu říká babymoon, když chcete ještě stihnout poslední dovolenou ve dvou. Tož zdravíme z babymoonu a obrovsky děkuju vám všem, co jste tady se mnou,” mluvila herečka ke svým sledujícím. Patricie Pagáčová na fotografii září štěstím a je tedy více než jasné, že se na miminko s manželem Tiborem Pagáčem neskutečně těší.