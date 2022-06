Patricie Pagáčová ukázala božské tělo v plavkách, porod na ní stopy nezanechal

Zdroj: Profimedia

Herečka a porotkyně Superstar se s tím nepáře, o víkendu na svém Instagramu zveřejnila fotografii od bazénu v krásných modrých plavkách. Maminka roční Bibiany nemá na sobě po porodu stopy kilogramů navíc, vypadá lépe než kdy jindy.

Postava jako lusk

Herečka má za sebou období, kdy nejenže byla brunetka, ale také bojovala s váhou, bylo to v době kdy hrála Terezu Jordánovou v seriálu Ulice. Téměř ze dne na den se Patricie začala měnit před očima, stala se z ní hubená, šťastná blondýnka. Postavě jako lusk předcházelo nové nastavení hlavy. "Je to především o mysli. Člověk k tomu musí mít takový zdravý přístup. Rozumím, že váhu a postavu lidé hodně řeší, je to pochopitelné. Já jsem to »hrotila« úplně stejně, trvalo mi pár let, než jsem to pustila z hlavy. Není to v životě tak podstatné. Vždycky to může být horší, ale samozřejmě i lepší. Psychická pohoda je v současné době těžko udržitelná, když jsou na tom lidé třeba zdravotně nebo finančně špatně," prozradila pro Život v Česku.

Diety neuznává

"Nejsem typ člověka, který by hodně dbal na to, co jí. Nehlídám si jídelníček, spíš se snažím poslouchat vlastní tělo. Podle mě je ideální se nepřejídat. Jíst do polosyta a pít do polopita – u mě osobně tohle funguje nejlépe. Zároveň mít dostatek zdravého pohybu. Já mám nejraději obyčejnou chůzi, nejčastěji chodím na procházky se psy. A taky jsem si pořídila rotoped, ale s tím to moc nepřeháním. Za mě je nejlepší chůze, na tu nedám dopustit. Občas ještě cvičím jógu, ale to spíš taky rekreačně. Když se dokopu jednou týdně, tak je to úspěch," svěřila se se svým receptem na hubnutí pohledná herečka.

Postavu si Patricie musí udržovat i díky svým rolím. V posledních měsících ji diváci vídají na obrazovkách Voyo v Ordinaci v růžové zahradě 2. Půvabná blondýnka tam hraje vrchní sestru a zároveň partnerku záletného doktora, kterého ztvárňuje Lukáš Hejlík. Výstavní postava se jí navíc pořádně vyplatí, získala spolupráci s firmou, která vyrábí plavky. Minulý týden se dokonce objevila na večírku časopisu Playboy, nejeden její fanoušek začal spekulovat o tom, zda se pro pánský časopis odhalí po vzoru Kristýny Hrušínské i ona. Spekulace ovšem následně sama vyvrátila, na akci byla jen jako doprovod.