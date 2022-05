Patricie Pagáčová návrat do Ulice nevylučuje: Jaké jsou její podmínky?

Zdroj: Profimedia

Patricie Pagáčová se zapsala televizním divákům do paměti hlavně díky své roli Terezy Jordánové v seriálu Ulice. Herečka sice z nekonečného seriálu odešla už v roce 2019, fanoušci by si ale návrat její postavy velice přáli. Jaká je šance, že by Patricie na nabídku kývla podruhé?

Patricie Pagáčová byla součástí nekonečného seriálu Ulice dlouhých třináct let. Není divu, že se její postava Terezy Jordánové zaryla fanouškům hluboko pod kůži a v dějové lince ji stále postrádají.

Scénáristé tehdy změnili po odchodu Pagáčové scénář a Jordánová se odstěhovala do zahraničí, čímž si nechali tvůrci nenápadně otevřená zadní vrátka, kdyby se Patricie rozhodla v budoucnu vrátit.

Herečka se poslední roky ovšem rozhodně nenudila. Stihla se vdát, porodit dceru a úspěchy sklízí i po pracovní stránce. Pagáčová se objevila například v seriálech Devadesátky a Modrý kód, přijala nabídku na porotkyni Superstar a patří mezi nejúspěšnější influencerky u nás. Chystá se ale po tříleté pauze dát seriálu Ulice ještě jednu šanci? Na to má kráska jednoznačnou odpověď.

Není to aktuální, na pár dílů bych souhlasila

"Určitě to není na pořadu dne. Není to aktuální," svěřila se Patricie Pagáčová Expresu. Herečka je aktuálně pracovně vytížená a pracuje hned na několika projektech současně. "Na ty se moc těším, jsou to krátké seriály, takže nic nekonečného, pěkně začátek a konec, ale nevím, v jaké je to fázi, tak bych nerada něco propálila," naznačila tajemně.

Ačkoliv není návrat do Ulice na pořadu dne, Pagáčová přeci jen nevylučuje, že by se v budoucnu mohla v seriálu objevit.

"Hodně se mě na to lidé ptají. Ale je to uzavřená kapitola. Pro mě by to bylo aktuální, kdyby mi třeba Matouš Ruml, se kterým jsme v Ulici vytvořili dvojici, zavolal s tím, že má chuť se vrátit a jestli bych do toho nešla s ním. To bych na pár dílů, na nějaký omezený čas souhlasila. Strávila jsem s Ulicí čtrnáct let, to je dlouhá doba. Myslím, že jsme si s Terezou Jordánovou daly všechno, co jsme mohly a ve správný čas jsem tu dějovou linku skončila," uzavřela. Zda se ovšem Patricie do nekonečného seriálu skutečně vrátí a kdy, zůstává otevřeným tématem.

Pagáčová minulý rok porodila dceru Bibianu