Patricie Pagáčová oslňuje krásou, trik na božskou postavu si nenechala pro sebe

Zdroj: Profimedia

Oblíbená herečka Patricie Pagáčová se těhotenského bříška jen tak nezbaví. Když není těhotná ona, tak ji do role těhotné ženy nebo čerstvé maminky režiséři obsadí. Patricie bere své neustálé těhotenství s humorem a nutno říct, že i s bříškem jí to velice sluší.

Boj s postavou

Diváci televize Nova si Patricii, za svobodna Solaříkovou, pamatují především ze seriálu Ulice, kde hrála dlouhých deset let postavu Terezy Jordánové. Z mladé dívenky se stávala žena, a bylo to vidět i na zakulacující se postavě Patricie. „K hubnutí jsem musela dospět sama. Když jsem o sobě četla, že jsem silná, ještě víc jsem tloustla, protože jsem se tím trápila,“ řekla Patricie před lety pro Idnes. Kromě jiného nastavení v hlavě změnila i to, že si pořídila fenku Jackie, se kterou chodila na dlouhé procházky. Po její tělesné proměně se na ni obrátilo s prosbou o radu hned několik fanoušků. Herečka jim poslala jednoduchý recept, jak na to. „Jen se mi to prostě podařilo. Je to v hlavě, fakt. Člověk se na to nesmí upínat, pak to jde líp. Mně to začalo jít, až když mi to začalo být jedno a přestala jsem to konečně řešit. Poslouchejte své tělo,” vzkázala.

Role těhotné

„Já se toho břicha nezbavím. Princeznu už evidentně hrát nebudu, teď už jenom těhotný,“ vtipkuje u fotografie na svém Instagramu Patricie s vycpaným těhotenským bříškem při natáčení. I když těhotenské bříško na herečce vidíme v poslední době často, ve skutečnosti je maminkou roční dcery Bibiany. Společně s manželem Tiborem tvoří naprosto sehraný pár. Když Patricie natáčela Superstar, tak její manžel téměř celou dobu hlídal v hotelu opodál. Herečka na něj právem nešetří chválou. „Přijde mi, že to zvládá mnohem lépe než já. Že byl připravenější než já, že se jako táta už narodil. Koupe, přebaluje, houpe, zpívá, vypráví pohádky, myslím, že kdyby mohl, tak by snad i kojil. Fakt je úžasnej.“

Pracovní vytížení

Ani po odchodu z Ulice se nemusí Patricie strachovat o seriálové a filmové role. Diváci ji mohli nedávno vidět v úspěšném seriálu Devadesátky, kde ztvárnila roli čerstvé maminky. Na to, zda s ní hraje v seriálu i Bibi, se ji zeptal nejeden fanoušek. „Už mi párkrát přišel dotaz, jestli miminko, které se mnou hraje v seriálu “Devadesátky”, je moje Bibi. Prosím vás, není. V době, kdy jsme točili Devadesátky, byla Bibi ještě hooodně na houbách a musím říct, že by mě v době natáčení ani ve snu nenapadlo, že až se to bude vysílat, budu mít už vlastní dítě,“ připsala k fotografii se svým seriálovým miminkem. Nově se začala objevovat v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, kde hraje vrchní sestru v kamenické nemocnici a manželku doktora, kterého ztvárňuje Lukáš Hejlík. Vtipné je, že i v této roli se snaží otěhotnět.