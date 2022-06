Patrik Hartl vyzradil detaily z manželství: Tohle nesmí vidět moje žena, smál se

Zdroj: Teki Shine/FTV Prima

Spisovatel Patrik Hartl byl jedním z hostů v nové epizodě talkshow 7 pádů Honzy Dědka, kde otevřeně mluvil nejen o tom, co má společného se svou dcerou Ájou, ale také se podělil o několik pikantností ze svého manželského života. A v některých momentech zašel tak daleko, že se následně obával toho, co na jeho výpověď řekne manželka.

Honza Dědek ve své talkshow 7 pádů tentokrát vyzpovídá herečku Markétu Hrubešovou, spisovatele Patrika Hartla, zpěváka Josefa Vágnera a sládka Vojtěcha Homolku. Patrik Hartl se svěřil s podivnými intimnostmi svého manželského života a vysvětlil, proč mají s manželkou oddělené ložnice. Svoji manželku by v každém případě měl Patrik Hartl držet daleko od televize, vtipné vyprávění ji dost možná moc nepobaví. Před Honzou Dědkem ztratil zábrany, když se mu snažil vysvětlit, jak moc jsou si podobní se svou pětiletou dcerou.

Nevím, jestli se to může vysílat!

„Ája je mi strašně podobná, uvnitř jsem to já. Ona má taky neodůvodněné velké návaly radosti. Je to líbezná krásná holčička, ale žije v podivném světě, kterému nikdo nerozumí. Já také mívám návaly radosti a křičím a dělám debility. Ona to dělá taky, ale bohužel jindy než já. Je taky živočišná. Když má někoho ráda, tak ho olizuje – ruce, nohy, stehna,“ vylíčil své i dceřiny způsoby. „Nedávno jsme měli takovou debatu s manželkou, která se ptala, jestli je nutný, abychom jí vylizovali nos. To my v rámci takového tulení zajíždíme všude možně … to taky nevím, jestli se může vysílat… Nám to dělá hodně dobře. Ty vado, to fakt nemůžete vysílat,“ spustil proud myšlenek Patrik Hartl.

Oddělené ložnice

„Ty vogo, to ale fakt nesmí vidět moje žena. Ona se ptala, když jsem šel sem, jestli jsem si něco připravil, aby to nebylo trapný,“ uvědomí si v průběhu vyprávění Patrik Hartl. Že bude po odvysílání pořadu vyloučen z ložnice, v jeho případě nehrozí. „My máme oddělené ložnice už teď. Se mnou se totiž nedá spát, protože já ráno brzy vstávám a ona by se budila. Hele… já se někdy přitulím a pak jdu k sobě do obýváku, kde spím sám,“ prozradil Hartl.

Dalším z hostů další epizody 7 pádů Honzy Dědka byla i herečka Markéta Hrubešová, která vzpomínala na natáčení odhalených filmových scén a prozradila, proč kdysi odmítla roli v jednom z nejdivočejších snímků 90. let. Josef Vágner vysvětlil, proč mezi ním a jeho otcem panují už léta neshody, a sládek Vojtěch Homolka řekl, proč se po pivu tloustne.