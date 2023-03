Fotbalista roku Patrik Schick: Jeho sestra pořádně rozohnila Evu Burešovou

Zdroj: Profimedia

Patrik Schick už druhý rok za sebou ovládl anketu Fotbalista roku. Úspěch slaví útočník nejen na fotbalovém hřišti, ale i ve svém soukromí. Doprovod na předávání cen mu dělala půvabná manželka Hana, se kterou má už dva potomky.

Schick rozhodně nepatří mezi ty fotbalisty, kteří dělají jeden skandál za druhým. Ve svých sedmadvaceti letech se chlubí krásnou rodinou a dobře rozjetou kariérou. Nyní sám ovšem přiznal, že zažívá nejtěžší období svého života.

Problémové zranění

Po úspěšné sezóně 2021/2022 byl český fotbalista druhým nejlepším střelcem bundesligy. Svým výkonem se posunul na dvanácté místo historického žebříčku českých a československých střelců. Od podzimu se trápí se zraněním třísel. Už je to více než půl roku, co zvládl odehrát za Leverkusen celý zápas. Od druhé půlky října nastoupil v bundeslize jen do čtyř zápasů, chybět bude i nyní reprezentaci.„Především ale mám dvě malé děti, trávím hodně čas s nimi. Na fotbale rehabilituju a soustředím se na všechno tam, je to pro mě těžší a delší než klasické tréninky. Ale když přijdu domů, tam fotbal už netahám a nechci se o tom bavit, samotného mě to frustruje,“ řekl otevřeně na tiskové konferenci Fotbalisty roku.

Slavná sestra

Půvabná dlouhovlasá brunetka Kristýna Schicková je sestra úspěšného fotbalisty. Modelka se minulý rok postarala o pořádný rozruch mezi celebritami. Nevědomky odstartovala na Instagramu “válku bříšek“. Čtyři hodiny po svém druhém porodu zveřejnila fotografii, na které měla splasklé bříško. Její snímek tehdy nenechal chladnou zpěvačku Evu Burešovou. Ta v reakci na její instagramový příspěvek vytasila fotku, na které ukázala své bříško dva měsíce po porodu a do hubené Schickové si rýpla. „Klid, mamky! Některé vypadáme i po dvou měsících po porodu jak v šestým měsíci. A vůbec mi to nevadí. Protože moje tělo je dokonalé! Vytvořilo človíčka. Taky jsem šik.“ K Burešové se následně přidaly i další hvězdné maminky jako je partnerka Václava Noida Eliška Grabcová a modelka Jitka Boho.