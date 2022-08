Patrick Swayze zažíval peklo: V dětství ho týrala matka, před smrtí manželka

Zdroj: Profimedia

Miloval ho celý svět. Srdce diváků si získal hlavní rolí v legendárním filmu Hříšný tanec, který patří k nejoblíbenějším filmovým počinům dodnes. Bohužel v soukromí tolik štěstí herec neměl, nejen, že ho sužovala rakovina, ale navíc ho týrala vlastní manželka.

Oblíbený americký herec Patrick Swayze se proslavil jako tanečník Johnny z tanečního filmu Hříšný tanec z roku 1987, který patří mezi legendy. Bohužel však v pětapadesáti letech Patrick onemocněl rakovinou slinivky. Se zákeřnou nemocí bojoval rok a půl. Svůj boj však nevyhrál a ve svých sedmapadesáti letech zemřel.

Možná se mu i ulevilo, protože poslední měsíce byl odkázán na pomoc své ženy Lisy, která ho ale podle vyjádření nejrůznějších svědků týrala a mučila. To, že to muselo být pro Patricka strašné, je více než jasné. On však bohužel svou manželku velmi miloval a hlavně neměl sílu jí opustit. Vždyť s ní byl dlouhých 34 let.

Divoké manželství provázely hádky, bitky i zničené hotelové pokoje

Zdálo by se tedy, že se jednalo o idylický svazek, ale nebylo to tak. Lisa podle informací Patrickova přítele svého muže bila a držela doma jako ve vězení.

„Po jejich hádkách často zůstali zničené hotelové pokoje, auta i jejich dům. Dokonce ho mlátila i v čase, kdy byl nemocný. On by však na ni nikdy ruku nevztáhl. Ani kdyby byl zdravý,“ řekl Swayzeho přítel pro web RadarOnline.

Také se proslýchalo, že ho manželka podváděla nejen s jinými muži, ale i se ženami. Utíkala od něj v době, kdy už se o sebe neuměl postarat a nechávala ho na pospas osudu.

Když byl Patrick nemocný, manželka utíkala za jinými a o herce se nestarala

„Lisa zdrhla, byla pryč několik hodin. Nikdo nevěděl, kde je a co dělá. Vykašlala se na něj. Kdyby ho v té době přišel navštívit bratr Donnie, našel by ho ležet ve výkalech a moči,“ prozradil detaily jejich soužití Swayzeho přítel.

Rodina Patrickovi mnohokrát radila, aby Lisu opustil a rozvedl se. Ten se ale bál, že by odhalila rodinné tajemství a jeho kariéra by skončila. Bohužel se mu to vymstilo a Lisa se mu ke konci života, kdy už se nemohl bránit, mstila ještě víc. Nikdo mu navíc nemohl pomoci, zakazovala totiž rodině a přátelům návštěvy nemocného.

„Byl vězněm ve vlastním domě. Bylo to hrozné. Mně zavolal jen tehdy, když Lisa odešla z domu,“ prozradila Joan Leighton, zakladatelka jeho fanklubu. Ta tvrdila, že zakazovala návštěvy i hercově matce a krátce po jeho smrti jí prodala střechu nad hlavou.

V dětství měla přitom Swayzeho týrat i vlastní matka a právě Lisa o tom mluvila v dokumentu o zesnulém herci. „Patrickova matka dokázala být velmi krutá. Byla jasným příkladem toho, co se děje v rodinách, kde se násilnické chování přenáší z generace na generaci,“ vzpomínala Lisa v dokumentu I Am Patrick Swayze.