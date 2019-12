Dcera Paula Walkera promluvila: Můj život bez táty...

"Meadow se skvěle bavila, ale cesta domů pro ni byla velmi hořká," říká kamarádka Meadow. "Nemohla přestat myslet na to, jak rád by tam její otec byl."

Je to už šest let, co Paul přišel o život po strašlivé autonehodě ve věku pouhých 40 let a zanechal svou tehdy patnáctiletou dceru zlomenou a samotnou na vše, co život přináší. "Meadow přiznala, že truchlila opravdu dlouhou, dlouhou dobu," říká kamarádka. Dodává, že ačkoliv po smrti otce "bojovala se smutkem", Meadow si vzala na svá bedra povinnost, aby památku hvězdy filmů Rychle a zběsile uchovala naživu.