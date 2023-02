Batěk si užíval se dvěma kráskami, po krachu manželství dohání, co se dá

Zdroj: Profimedia

Pavel Batěk se před časem rozvedl s matkou svých dvou dětí Janou Coufalovou. Svobodu si ale herec evidentně užívá a na bývalou manželku si ani nevzpomene. Na premiéře filmu Děti Nagana ho obletovaly hned dvě pohledné brunetky.

Pavel Batěk se svou manželkou Janou Coufalovou působili jako stabilní pár, proto zpráva o jejich rozvodu veřejnost překvapila. Herec se s bývalou zvukařkou České televize poprvé objevil na karlovarském festivalu v roce 2016 a zanedlouho se hrdličky vzaly.

Coufalová se minulý rok svěřila svým sledujícím na Instagramu, že pro ní rozchod byl velmi bolestivou životní etapou a neví, jak bude v budoucnu zvládat financovat celou domácnost sama.

"Já sama jsem prožila minulý léto očistec. Stěhování do novýho bytu se dvěma malýma dětmi, strach o to, jak děti rozvod a rozdělení rodičů zvládnou. Strach, abych je uživila a dala jim všechno, co budou potřebovat. A hlavně - abych se z toho sama nezbláznila a byla jim v tomhle blbým období co největší oporou," napsala Jana na sociální síti. Batěk ale žádné problémy na rozdíl od své ženy neřeší a náležitě si užívá pozornost nápadnic.

Nová láska na obzoru?

Pavel Batěk se na premiéře filmu Děti Nagana celý večer věnoval sličné brunetce ve stříbrných šatech, které se zřídkakdy podíval do očí. Herec se nechal doslova paralyzovat hlubokým dekoltem a přítomní hosté nemohli přehlédnout, že ji svlékal očima.

Druhá společnice se ale držela zpátky, což je vzhledem k jejímu zaměstnání vcelku logické. Anna Drbohlavová totiž pracuje pro europoslankyni Michaelu Šojdrovou (KDU-ČSL) a nechtěla na sebe strhávat pozornost.

Zda ale neznámá dívka s Batkěm tvoří pár, to herec zatím neprozradil. Jedno je ale jasné. Zatímco jeho exmanželka nese rozvod s těžkým srdcem, herec už hodil minulost za hlavu a snaží se najít novou spřízněnou duši.

Pavel Batěk nemá o nápadnice nouzi