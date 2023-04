Tajemství herce Pavla Kříže: Před kanadskou částí rodiny skrýval, že je slavný

Zdroj: profimedia

Kdo by v Česku neznal legendárního Štěpána Šafránka ze série o Básnících? Jinak tomu bylo ale v Kanadě, kam krátce před revolucí emigroval. Před novou rodinou tam dokonce tajil svou úspěšnou hereckou kariéru.

Herec Pavel Kříž, známý jako Štěpán Šafránek z filmové série o Básnících nebo kovář Mikeš z pohádky O statečném kováři, si v soukromém životě prošel doslova peklem. Přišel o své dítě a milovanou manželku. V tu chvíli pro něj skončil svět.

Psal se rok 1988, kdy se Kříž rozhodl přerušit rozjetou kariéru herce a emigrovat. Nejprve žil ve Velké Británii a následně v Kanadě. Chtěl žít normálně, nechtěl, aby ho lidé poznávali na ulicích a také se chtěl začít věnovat jiné než herecké profesi.

"Vlastně to byl takový můj cíl, který jsem si jednoho dne splnil,“ prozradil pro týdeník Instinkt.

Před revolucí emigroval za velkou louži

Sice byl za nezákonné opuštění republiky odsouzen k odnětí svobody na pět let, ale naštěstí rok nato padl režim a Kříž dostal od Václava Havla amnestii. I přesto, že mu známí potvrdili, že se týká i jeho, měl po příletu do Prahy strach, že se jedná o boudu a on bude zatčen.

V Kanadě se Kříž živil jako psychoterapeut v domovech pro seniory.

„Chtěl jsem být lékařem, což se mi nepovedlo, protože už na to bylo pozdě. Ale nakonec to dopadlo dobře,“ zhodnotil své sny Pavel.

Ten se v Kanadě zamiloval a oženil. Vzal si ilustrátorku a filmovou animátorku Bonnie Gloverovou. Bavilo ho, že vůbec neví, že je v Čechách slavný herec. Brala si ho jako civilní osobu. Ani zbytek jeho nové kanadské rodiny netušil o Křížově hereckém povolání.

Přišel o manželku i nenarozenou dceru

Umělec velmi nerad mluvil o svém soukromí a nebýt režiséra Dušana Kleina, který z něj u nás udělal hvězdu, nikdo by se nejspíš nedozvěděl o jeho drsné ztrátě. Když herec čekal s manželkou první dítě, letěli do Čech na natáčení dalšího dílu Básníků, jenže Bonnie při cestě potratila. Oba to zdrtilo, na miminko se velmi těšili.

To ale nebylo vše, za čas ho potkala další rána osudu a to, když nečekaně zemřela i jeho milovaná žena. Kříž tak zůstal sám. V Kanadě mu vše ztrátu manželky a dcery připomínalo, tudíž se začal častěji vracet do Čech. Nakonec se díky nové lásce, o patnáct let mladší Jolaně, do rodné země vrátil natrvalo.