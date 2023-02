Pavel Liška promluvil o zvláštních stavech na jevišti: Několikrát se pomočil

Zdroj: Teki Shine/FTV Prima

V premiérové epizodě talkshow 7 pádů Honzy Dědka moderátor vyzpovídá také herce Pavla Lišku. Ten se svěří s podivnými zážitky z divadla a vyvede tak z míry nejen Dědka, ale i diváky. Herec měl totiž jednu dobu na jevišti problém udržet moč.

Dalšími hosty, které si moderátor Honza Dědek pozval do Švandova divadla, jsou herec Pavel Liška, herečka Eva Leimbergerová, zpěvák Milan Peroutka a otužilec David Vencl.

Zdroj: FTV Prima

Pomočený Pavel Liška

Pavel Liška patří k těm nejslavnějším českým hercům a má za sebou mraky zkušeností. Přesto ale bývaly časy, kdy pro něj působení na jevišti nebylo tak úplně jednoduché. A dostával se do několika problémů. „Jeden čas jsem se počurával na jevišti. Uvědomil jsem si tu absurditu, že tu jsme, že si povídáme něco intimního a dole jsou lidi. My něco řešíme, já si hraju na někoho, kdo nejsem, ty lidi jsou potichu, víme, že tu jsou, ale děláme, že tu nejsou. Oni vědí, že to děláme jenom jako a je to takovej divnej stav. Bylo mi to divný. Měl jsem s Igorem Chmelou jeden dialog vepředu na forbíně a diváci byli jako řeka. A u jedné scény mi to přišlo tak směšný, že jsem si cvrknul. Stávalo se mi to pravidelně. Nosil jsem v trenkách ručník, protože mi bylo trapný, aby kostymérky cítily, že je to vlhký. Tak jsem si tam dával ručník. A když jsem tam ten ručník měl, bylo to nějaký psychosomatický, nikdy jsem si necvrknul. A pak jsem ho vyndal, myslel jsem si, že už je to dobrý, a zase jsem si cvrknul,“ překvapil moderátora Honzu Dědka svojí zpovědí Pavel Liška

Milan Peroutka lituje obnažování v klipu

Dalším z hostů Honzy Dědka byl herec a zpěvák Milan Peroutka. Ten mimo jiné přiznal, nakolik se mu nevyplatilo působit ve své videoklipu nahý. „Mám na to hořkosladký vzpomínky. Jsem rád, že ho mám, ale smazali mi YouTube a mám pocit, že to bylo kvůli tomu klipu. Takže to za to asi nestálo. Odvolal jsem se několikrát, už se neodvolávám. Teď budu s novým videoklipem zakládat nový kanál. Teď budu už ve všech klipech oblečenej,“ slibuje Peroutka.

Zdroj: FTV Prima

Eva Leimbergerová zase promluvila o tom, jak se seznámila se svým francouzským mužem. „Potkali jsme se v Čechách, není to tak, že bych ho odvlekla z Francie. Poznali jsme se ve chvíli, kdy já jsem žila v Paříži a on v Čechách, a nechtěla jsem se vracet. On prodává francouzské lahůdky, vína, dobré jídlo. Ale mám pocit, že na základě toho, co dělá, se spíš stanu vegetariánem. On by pořád jedl, maso, uzeniny, ústřice, a já na to mám alergii,“ posteskla si krásná herečka.

Novou epizodu talkshow 7 pádů Honzy Dědka sledujte v úterý ve 21:35 na Primě!