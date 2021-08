Pavel Liška a Bára Poláková potvrdili rozchod: Jak zvládají výchovu dvou dětí?

Zdroj: Profimedia

Bára Poláková s Pavlem Liškou přiznali, že už spolu tři roky nežijí jako partneři. Rozpad vztahu tajili také kvůli dvěma malým holčičkám, které spolu mají. Jak se domluvili na jejich výchově?

I když se o konci jejich vztahu už dlouho spekulovalo, ani jeden z nich se k tomu nikdy veřejně nevyjádřil. Přesto fanoušci museli postřehnout, že dvojice už několik let společně nikam nechodila.

Kamarádi chápali křehkost situace

"Naše rodina a nejbližší okruh kamarádů to vědí, ale chápou křehkost situace, tak to nikam dál nezvonili. A my? My to vlastně dlouho neměli potřebu oznamovat nějak oficiálně. Asi jsme si ten čas potřebovali nechat pro sebe, nejdřív tak nějak zesílit. Zpevnit se," uvedla v rozhovoru pro magazín Reportér Bára Poláková.

"Potřebovali jsme si tu citlivou dobu odžít v tichosti – taky máme děti, svoje rodiny… Ono je to v něčem jiný, když se tyhle věci dějí lidem, kteří jsou veřejně vidět… Žádný článek totiž nezmizí a jednou – brzy – i naše dvě dcery budou umět číst. Proto jsme čím dál intenzivněji přemýšleli, jak udělat, aby bylo naráz všechno vyřčeno, tím to mediálně zhaslo a my měli před veřejností tuhle kapitolu uzavřenou," potvrdil Bářina slova herec Pavel Liška.

Aby se bývalí partneři s novou situací vyrovnali, začali docházet na pravidelné psychoterepie. V žádném případě totiž nechtěli, aby jejich hádky překročily únosnou hranici. "Terapie přišly na řadu, když jsme se oba shodli na tom, že už bychom brzy mohli přetáhnout ten čas, kdy se dva lidi přestanou vnímat a respektovat, čímž bychom o sebe přišli definitivně. Už to u nás příliš často lítalo do červenejch," připustila v rozhovoru zpěvačka.

Terapie funguje a má smysl

Pro Pavla Lišku, který se objevil ve filmech Účastníci zájezdu nebo Pupendo, to přitom zpočátku nebylo úplně jednoduché. "Zrovna já byl dřív typ, kterému se nikdy nechtělo mluvit o citlivých osobních věcech s nějakým cizím odborníkem. Patlal jsem se v tom sám, snažil se najít pravdu a správnou cestu, ale nakonec jsem terapie zkusil… Zjevně to funguje a má svůj smysl," ocenil účinky terapie herec. Ten má z předchozího vztahu s herečkou Kristinou Bokovou šestnáctiletého syna Šimona.

Po rozchodu se bývalí partneři dohodli na společné péči o malé dcerky. Ty se nikam nestěhují a zůstávají v bytě, kam za nimi dochází oba rodiče. "Někdy jsme tam dohromady, někdy se střídáme, každopádně ony se nikam nepřemísťují. Takhle se jim snažíme nebrat bezstarostný pocit dětství - nenakládat na ně například zodpovědnost za to, že si nesmí něco zapomenout ve svém druhém bytě," řekla Bára a dodala, že i kdyby si s Pavlem našli nové protějšky, pro děti se nic nezmení a společný byt zůstane jenom pro potřeby jejich rodiny.

Bára Poláková v pětadvaceti žila s přítelem, který měl šestiletého syna a střídavou péči po čtrnácti dnech. "Částečně jsem tedy vychovávala školáka, brala to zodpovědně, ale taky jsem si tenkrát slíbila, že jestli se mi jednou stane něco podobného, moc si přeju, aby se moje děti nestěhovaly s batůžkem tam a zpátky. Pavel souhlasil, takže teď holčičky mají jeden domov a my dva každý svůj byt," doplnila zpěvačka, která je známá například díky písničce Nafrněná.

Momentka z doby, kdy byli Pavel Liška a Bára Poláková ještě spolu.