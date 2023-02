Pavel Liška se kdysi zachoval jako sobec: Než aby se staral o děti, odjel pryč

Zdroj: Profimedia

Pavel Liška a Barbora Poláková svého času patřili k nejkrásnějším párům Česka, jejich láska ale vydržela pouhé čtyři roky. Dlouho se spekulovalo o tom, co mohlo za rozpad vztahu, ze kterého vzešly dvě krásné dcery. Vše ale nasvědčuje tomu, že se na rozchodu podepsalo hlavně sobecké chování Lišky.

Přestože Pavel Liška a Barbora Poláková skvěle fungují jako milující rodiče, už je to několik let, co netvoří pár. Rozešli se už v roce 2018, dlouhou dobu ale konec vztahu tajili. S pravdou vyšli ven až o tři roky později. Co přesně ale stálo za koncem velké lásky, nikdy neprozradili. Ze slov herce je ovšem patrné, že si je vědom svých velkých chyb.

Jezdil po světě

Liška a Poláková se dali dohromady v roce 2014 a pouhý rok na to se jim narodila první dcera Ronja. Jenže jako rodina následně tak docela nefungovali. Namísto toho, aby se Liška věnoval své dceři, vydal se s partou přátel podle Expresu na několikaměsíční cestu po Jižní Americe. Herečka a zpěvačka tak byla na dceru sama.

A jinak tomu nebylo ani po narození jeho druhé dcery Riky, která přišla na svět v březnu roku 2017. Historie se opakovala a herec opět odjel na delší dobu pryč. Tentokrát prchnul prozkoumávat Střední Ameriku. „Mně ty věci dochází vždy s nějakým časovým prodlením, došlo mi to, až když jsem se vrátil, že to bylo blbé načasování, dceři bylo sedm měsíců. Když jsem přijel, Rika mě nepoznala, ale Ronička ano,” zpytoval po letech herec svědomí. Krátce na to byl vztahu definitivní konec.

Fungují jako rodiče

Jak bývalí partneři ve společném rozhovoru pro magazín Reportér pak uvedli, pokoušeli se vztah zachránit. Dokonce chodili na terapii, aby se naučili, jak předejít hádkám, které u nich byly na denním pořádku. Ani to jim ale nepomohlo.

Navzdory tomu spolu ovšem dvojice vychází nadmíru skvěle a žije pro své děti. Poláková a Liška totiž nechtěli, aby měl jejich rozchod jakýkoliv negativní dopad na jejich holčičky. Dohodli se proto na poměrně netradiční společné péči. „V pětadvaceti jsem žila s klukem, který měl šestiletého syna a střídavku po čtrnácti dnech. Částečně jsem tedy vychovávala školáka, brala to zodpovědně, ale taky jsem si tenkrát slíbila, že jestli se mi jednou stane něco podobného, moc si přeju, aby se moje děti nestěhovaly s batůžkem tam a zpátky. Pavel souhlasil, takže teď holčičky mají jeden domov a my dva každý svůj byt,” vysvětlila před časem zpěvačka.