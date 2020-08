Tajemství milenky Pavla Nedvěda: Náladová fanynka večírků se slabostí pro upíry!

Pavel Nedvěd se narodil ve znamení Panny, jeho mladá milenka zase podle serveru ikun.cz jako střelec. Co o této kombinaci říkají hvězdy? Měli by si rozumět díky společné touze po poznání, nejspíš by si měli najít i dost společných zájmů. Oběma těmto znamením je vlastní smysl pro racionálno, málokdy se nechávají unést emocemi. Stručně: měli by se k sobě hodit, ale…

To možná neplatí úplně od začátku! Slovy webu horoskopy.cz, který se v republice řadí mezi nejuznávanější servery zabývající se astrologií: „V intimním životě mají pro své rozumové založení zpočátku zábrany, ale časem se uvolní a perfektně sehrají.“

Není tedy divu, že Nedvěd ztratil hlavu.

Otázkou je nyní hlavně to, jak na vzniklou situaci zareaguje Nedvědova manželka. Dá se očekávat, že bude paní Ivana požadovat rozvod. Vztah s mladou Lucií tak může viceprezidenta fotbalového Juventusu přijít pořádně draho.