Známý fotbalista o skandálu Nedvěda: Korupční prostředí v Juventusu mu není cizí

Pavel Nedvěd skončil ve funkci viceprezidenta Juventusu Turín a rozběhl tak debaty o tom, kam povedou jeho další kroky. Spekuluje se o mnoha pracovních postech, mezi nimi vyčnívají i nabídky z České republiky.

Nedvěd rezignoval s kompletní správní radou klubu kvůli podezření z falšování účetnictví. Fotbalista spolu s výkonným ředitelem Mauriziem Arrivabenem se vzdali funkcí na mimořádném zasedání správní rady. Skončil rovněž dnes už bývalý šéf klubu Andrea Agnelli, který seděl v čele dvanáct let. Italská média tuto událost označují za zemětřesení.

Není to první skandál

Redakce se zeptala na názor na celou kauzu jednoho z aktivních fotbalistů Vojtěcha Hermana. „Aktuálně se jedná pouze o spekulace, zprávy nejsou potvrzené, proto je těžké se k dané situaci vyjádřit. Avšak korupční prostředí v Juventusu Turín není Nedvědovi cizí. Již v roce 2006 byl součástí týmu, tehdy sice jako hráč, který proslul korupčním skandálem zvaným jako Calciopoli (volně přeloženo jako "Úplatkov"). Možná ve funkci viceprezidenta klubu zapomněl na známé rčení: ‚Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky?' Nicméně najít nové angažmá pro bývalého zadáka italského týmu jistě nebude problém.”

Znalý fotbalista tak upozornil na skutečnost, že Nedvěd už jednu kauzu v klubu ustál. V květnu 2006 otřásl fotbalovým Juventusem skandál, kdy se ukázalo na základě policejních odposlechů tehdejších funkcionářů, že ovlivňovali výsledky v nejvyšší italské fotbalové soutěži. Kromě toho bylo vyšetřováno také několik fotbalistů za nelegální sázení na výsledky fotbalových duelů.

Nové angažmá

Šéf pražské Slavie Tvrdík napsal po odstoupení Nedvěda na svůj Twitter jasný vzkaz. „Pavla Nedvěda si nesmírně vážím a má moji hlubokou úctu a respekt. Vždy mi nezištně pomohl, když to bylo v jeho silách. Byl nesmírně úspěšný ve fotbalové i manažerské práci. Bylo by mi ctí s ním i nadále spolupracovat ve fotbale i Slavii v jakékoliv roli, kterou by si vybral." Ani podle italského novináře Franchiho se Nedvěd o svou kariéru bát nemusí. „Pavel je idol fanoušků, protože v roce 2006, kdy Juventus pro korupční jednání ze Serie A sestoupil, klub neopustil a pomohl mu zpátky k návratu. Jemu nikdo nic vyčítat nebude,“ dodal.

Nedvěd má nepochybně oporu ve své partnerce Daře Rolins, s tou nedávno zainvestoval do pozemku v přepočtu za dvacet čtyři milionů korun, který se nachází u malebného italského jezera Maggiore. Na tomto místě plánují stavět společný dům, otázkou tedy je, kam pracovní kroky Nedvěda povedou.