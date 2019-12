Šílenost Pavla Novotného: Jaký dopad bude mít jeho chování na vztahy s Ruskem?

Ani historici nemají na Vlasovce jednotný názor a tak se toto téma často stává důvodem k hádkám. Novotný považuje za správné této skupině postavit pomník a dostává se mu podpory i u odborníků.

Například poslanec a historik Pavel Žáček, který stál v čele Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR), se postavil na stranu starosty Řeporyjí a jeho záměr podpořil!

"Pokud by to současná ruská administrativa masivně nezpolitizovala, skoro nikdo by si toho ani nevšiml, jako v případně ostatních pomníků mrtvých vojáků, které již v Čechách existují: v pražských částech Stodůlky a Zličín či v Osově na Berounsku," řekl svůj názor Žáček pro Deník.cz. Jaké má tedy šance svou vizi Novotný dokončit?