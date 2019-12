Plekanec skončí strasně. Vondráčková je vítěz, věští Pavel Novotný!

Novotný se před časem vyjádřil jasně, Plekanec bude platit a hodně! "Bude rád když dostane "jenom" sto milionů a uvidí někdy děti o víkendu," potvrdil odhady finančního vyrovnání.

Král bulváru ještě poodhalil situaci ohledně komunikace s médii. Lucie je podle něj mnohem zkušenější, než její manžel a má dlouhé prsty ohledně spolupráce s tiskem.

"Lucie to má velmi dobře podchycené, Tomáše v tomhle strčí do kapsy," pokračuje Pavel. Tvrdí, že oba dodávají o sobě informace do novin, Plekanec je v tom však úplný nováček!