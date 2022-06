Pavel Nový popřel boj s rakovinou: Jsem zdráv úměrně věku, tvrdí herec

Zdroj: Profimedia

Časopis Sedmička přišel jako první s informací, že Pavel Nový trpí rakovinou. Herec měl údajně již podstoupit zákrok odstranění nádoru na krku a hodlá s nemocí bojovat. Nový ale v rozhovoru pro Idnes vážnou diagnózu rázně popřel.

Tištěná Sedmička uveřejnila informaci o tom, že Pavel Nový prochází rakovinou a má za sebou operaci, během které mu lékaři odstranili nádor.

"Dnes jsem se dozvěděl, že je to rakovina. Mám se kvůli tomu po*rat? Medicína dělá mílové kroky vpřed, tak na ně spoléhám. Spoléhám na to, že se to třeba dovnitř hlavy ani nedostane. Seškrábali mi to z kosti a flákli mi tam kus kůže z krku a doufám, že to budu mít tím pádem z krku. Je to trochu napínavé. Uvidíme, kam se to vyvine, ale už jsem byl mrtvej a vím, že to trvá jen vteřinu," citoval známého herce magazín.

V roce 2007 totiž už jednou Nový utekl doslova hrobníkovi z lopaty, když se na dovolené na Kypru nakazil západonilskou horečkou a během následné operace ochrnul. Prognóza tehdy nebyla vůbec dobrá. Herci hrozilo, že už se nikdy nepostaví na nohy. Po půlročním pobytu v léčebném rehabilitačním centru v Kladrubech a hlavně díky pevné vůli a pravidelnému cvičení nakonec nemoc překonal. O nynější diagnóze ale prý nemá ani tušení.

Jsem zdráv!

Ačkoliv výše zmíněný web Pavla Nového údajně citoval, samotný herec následně informaci ohledně rakoviny jinému deníku popřel.

"Nevěřte bulváru! Jsem zdráv, úměrně věku. Zdraví Pavel Nový," reagoval na dotaz idnes.cz.

Jak se informace ohledně vážné nemoci do Sedmičky dostala a proč by Nový takto zásadně měnil svou výpověď, zatím není jasné. Nezbývá než oblíbenému herci popřát mnoho zdraví, ať už je zpráva pravdivá či nikoliv.