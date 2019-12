Herec Pavel Nový, bez sexu už téměř patnáct let! Následky nemoci jsou trvalé!

Tři a půl měsíce byl Nový uvězněn na oddělení ARO, kde se snažili odhalit příčinu jeho problémů. Posléze byl převezen do Motola, kde konečně lékaři odhalili jeho diagnózu.

Pavel však neměl dobré vyhlídky, obvykle totiž západonilský virus končí smrtí!!! Nový ale svůj boj nevzdal a rozhodl se, že zákeřnou nemoc porazí. Když byl stabilizovaný a nehrozilo mu nejhorší, musel se naučit vše od začátku.

Nastoupil do Kladrubského rehabilitačního zařízení, kde strávil dlouhé měsíce. Zprvu nemohl hýbat ani rukama, byl upoutaný na invalidní vozík. Postupnou pílí a denním cvičením se mu povedlo postavit se znovu na nohy! Trvalo dva roky, než se vrátil herec zpět do "normálního" života. "Pořád se s tím peru, i když je to tolik let. Někde se to úplně nezahojilo a ty nervy nejsou spojené, převážně v pánevním dnu!" nebojí se otevřeně hovořit Pavel o následcích. Přes to měl ale obrovské štěstí!