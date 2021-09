Pavel Soukup měl bouřlivé manželství, vše se změnilo po jeho nemoci

Zdroj: Profimedia

Když se řekne Pavel Soukup, každý si nejspíš hned vybaví jeho hlas. Už roky ho propůjčuje těm nejdrsnějším chlapíkům v Hollywoodu, mezi které patří Arnold Schwarzenegger nebo Robert Redford. Nadaboval ale také například mývala RJe v pohádce Za plotem. Herec na sebe výrazně upozornil i jako Robert Vejnar v Cestách domů.

Jeho život je plný nečekaných a dramatických zvratů. Pavel Soukup se narodil v soukromé porodnici pod Vyšehradem a už druhý den komunisté zařízení znárodnili. Známý dabér pak relativně brzy přišel o tatínka, který měl v šestapadesáti letech infarkt. Zdravotníci mu ale tehdy bohužel včas nepomohli, a on zemřel ještě v sanitce před poliklinikou.

Nechtělo se mi na vojnu

Původně Soukup vystudoval žurnalistiku, novinářem ale rozhodně být nechtěl. "Já se tenkrát rozhodl prostoduchou dedukcí mezi tím, co nechci. Bravurně jsem psal deseti poslepu na psacím stroji a v soutěži v těsnopise jsem dokonce porazil třicet sekretářek. Ale hlavně se mi nechtělo na vojnu. Zariskoval jsem a vyšlo to," vysvětlil herec v rozhovoru pro Novinky.

K novinářině si Soukup přidal ještě herectví, absolvoval pražskou DAMU a brzy se začal objevovat v televizních pohádkách a pořadech. Fanoušci si ho mohou pamatovat ze seriálů Náhrdelník nebo Ordinace v růžové zahradě. Přesto se Pavel častěji živí dabingem a namlouvá komentáře k dokumentárním filmům nebo oblíbených audioknihám.

Jeho první manželkou byla herečka Zuzana Geislerová, která je tetou herečky Ani Geislerové. Z prvního manželství vzešel syn Adam. Ten je sice klavírní virtuoz a vystudoval prestižní Akademii muzických umění, nakonec se ale dal na dráhu pilota. V luxusních tryskáčích teď přepravuje ty nejbohatší klienty.

Rychlý a impulsivní vztah

S druhou ženou Isabelou Pavel dlouho pracoval ve stejném divadle, zřejmě ho ale vůbec nenapadlo, že by mezi nimi někdy mohlo být něco víc. Pak se ale herci náhodou potkali na ulici, dali se do řeči a s trochou nadsázky spolu už zůstali. Nový vztah byl pro oba rychlý a impulsivní jako blesk z čistého nebe. Isabela brzy přišla do jiného stavu, a proto milenci neváhali a vzali se na podzim 1989.

V manželství s krásnou herečkou, která má argentinské kořeny, ale nebylo vždycky všechno zalité sluncem. Soukupovi později přiznali, že se dříve často hádali a jejich vztah se posunul až potom, kdy Pavel vážně onemocněl. Před sedmi lety herec zkolaboval na chalupě, protože mu praskl žaludeční vřed. Při dalších vyšetřeních mu pak lékaři víceméně náhodou našli nádor na tlustém střevě.

Už to nemá takové grády

"Mám pocit, že po všech strastech, které nás za poslední roky potkaly, jsme se hodně změnili. Celkově jsme se uklidnili a z italské rodiny se stala taková běžná, možná moravská rodina. Už to nemá takové grády. Žijeme konečně pohodový život a vážíme si ho," uvedla Soukupová pro iDNES.

Isabela má s Pavlem tři děti, jako první se narodil Pavel. Ten je dneska úspěšným režisérem, který nedávno získal prestižní cenu Emmy za film o kyberšikaně #martyisdead. Pak byla Soukupova žena znovu těhotná, dcerka Isabela ale bohužel zhruba v jednom roce života zemřela.

"Byla to tragická, nešťastná záležitost, zřejmě syndrom náhlého úmrtí," řekla po letech Isabela v pořadu Prásk. Manželům se později narodily ještě dcery Patricie a Pamela, které se věnují také herectví.