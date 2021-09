Smrt dcery, nádor a šílené křeče: Život se s Pavlem Soukupem nemazlí

Zdroj: Profimedia

Pavel Soukup našel svou životní lásku Isabelu poté, co se rozvedl se svou první ženou. S krásnou herečkou si prožil dobré i zlé chvíle. V roce jim zemřela dcera a druhá se pár let poté ztratila na pláži v Itálii. Manželka však byla jeho andělem strážným, který ho zachránil před smrtí.

Jako dítě Pavel Soukup rád sportoval, hrál hokej i fotbal. Každý den dělal kliky jak o život, ale do toho ho bavilo ještě recitovat a navštěvovat dramatický kroužek. Po maturitě se ale nakonec přihlásil na matematicko-fyzikální fakultu. Studia ho ale nebavila a tak přešel na žurnalistiku. Souběžně ještě chodil na DAMU a obě školy dokončil.

Jeho první manželkou byla herecká kolegyně Zuzana Geislerová, se kterou zplodil syna. Manželství ale nevydrželo a pár se rozešel. Poté se seznámil s láskou svého života, Isabelou Siegelovou. Vzali se roku 1989 a nedlouho poté se jim narodil syn a dcera. Dostali jména Pavel a Isabela. Holčička však v roce zemřela a nikdo pořádně dodnes neví proč.

„Měla nějakou horečku a známí Isabele poradili, aby dceru hned netahala po doktorech, ale nechala ji vyspat. Ráno ji však našla v postýlce mrtvou. Byla to tragická, nešťastná záležitost, zřejmě syndrom náhlého úmrtí,“ řekl Soukup ve 13. komnatě.

Ztrátu dcery vytěsnil ze svého života

Soukup ztrátu vytěsnil ze svého život a a po čase se s tragédií smířila i Isabela. Nakonec se jim narodily ještě další dvě dcery Patricie a Pamela.

S Pamelou však zažil další šílený zážitek a to ten, kdy se ztratila na pláži v Italii a oni ji nemohli najít.

„Byly to příšerné vteřiny. Vzpomínám, že jsme přijeli na pláž, ona se sebrala a šla se sama dívat někam na hračky do obchodu asi dva kilometry od nás. My jsme mysleli, že se koupe s ostatními sourozenci, ale ti si zas mysleli, že je s námi. Když vyběhli z moře, ptali se, kde je Pamela. V tu chvíli by se v nás krve nedořezal. Naštěstí pobřežní stráž v Rimini je už zkušená, okamžitě rozšířili hlášení po pláži a já se rozběhl po hlavní ulici a lítal po krámech. Netušil jsem, jestli ji někdo neodvedl někam za ručičku," řekl v rozhovoru podle Krajských listů.

Celý život má problémy se žaludkem

Celý život Soukup řeší zdravotní problémy, tudíž už je na to rodina celkem zvyklá. Nejen, že má herec vleklé problémy se žaludkem, ale navíc si často způsobí nějaký úraz. Pilu či sekyrku mu raději nikdo nesmí dávat do ruky.

Jednou mu šlo ale opravdu o život. Byl sám doma a manželka s dcerami na chalupě. Když manželovi volala, nezdál se jí jeho hlas. Ten si jen postěžoval, že ho bolí žaludek. Isabele to nedalo a vydala se za ním domů. Našla ho v křečích a okamžitě odvezla do nemocnice. Tam mu přišli na to, že mu hrozila rakovina. Měl zapouzdřený nádor v tlustém střevě, naštěstí se tedy stihl vyoperovat dřív, než se nemoc rozjela.

Následně se do toho přidaly vředy a on musí být dodnes neustále pod dohledem lékařů. Několikrát kvůli tomu skončil v nemocnici, kde si uvědomil, že jsou na tom lidé mnohem hůř než on. Přestal si tak stěžovat a svůj život bere s respektem a pokorou.