Pavel Šporcl zažil dovolenou hrůzy! Celý příběh má ale dohru

Houslista Pavel Šporcl zažil s rodinou dovolenou za trest. V Maroku se ocitli v hotelu, kde si zrovna nepotrpěli na čistotu a arogantní personál tomu nepřidával. Situace se vyostřila až tak, že došlo na výhrůžky vyhozením z místa ubytovaní, musela zasahovat i policie.

Šporcl s rodinou ovšem nebyli jen tak v nějakém hotelu, pobyt si zaplatili v luxusním pětihvězdičkovém resortu. Slavný houslista se celou dobu snažil nepříjemnou situaci řešit s personálem, vedením hotelu i samotnou cestovní kanceláří, žádné kompenzace se ovšem zatím nedočkal.

Horor od začátku

Tomu, že vše nebude v pořádku, nasvědčoval už samotný začátek dovolené. "Už při příjezdu do hotelu a příchodu na pokoj nám bylo jasné, že má tato lokalita ke standardům podobných hotelů hodně daleko. Pětihvězdičkový hotel Iberostar se o pět hvězdiček ani neotřel. Dal bych mu tak tři a i to je v některých ohledech moc. Mám popsanou celou stránku A4 věcí, které byly špatně. Od nefungující wifi, přes špínu na pokoji a v restauraci, hlasité a neustále jezdící skútry na hotelové pláži, která byla „hotelová“ pouze na webových stránkách," popsal své první dojmy na sociálních sítích houslista.

Vzájemná pomoc

Šporcl s rodinou nebyli jediní, kteří zažívali těžké chvíle. Nejhorší situace začala v moment, kdy se do toho všeho zmatku přidaly ještě zdravotní potíže. "Polovina Čechů z naší skupiny včetně nás dostala po pár dnech průjem z neumytých sklenic nebo špatně uvařeného jídla a někteří měli potíže i tři dny poté, co se vrátili do ČR. Hrůzu našeho pobytu ilustruje i fakt, že když většina z Čechů po týdnu odlétala domů, litovala nás, že tu musíme ještě týden zůstat. Dali nám všechny možné léky na průjem a další potíže, včetně vynikající višňovice, abychom to tady ještě týden zvládli a alespoň něčím mohli dezinfikovat organismus. Byli nesmírně solidární a za to jim tímto moc děkujeme," pokračoval v popisu dovolené Šporcl. Poté, co zkušenost zveřejnil na svém Facebooku, se začaly hrnout komentáře od lidí, kteří měli s cestovní kanceláří podobnou zkušenost.

Vyjádření kanceláře

K celé situaci se vyjádřila už i samotná cestovní kancelář. "S panem Šporclem máme dohodnutou na příští týden schůzku, kde budeme řešit situaci ohledně jeho dovolené. Pan Šporcl schůzku přijal, odpověděl nám, že bude rád, když se sejdeme, a pak budou nějaké výsledky," prozradil tiskový mluvčí Exim Tours Petr Kostka pro extra.cz. Je tedy zřejmé, že celý incident bude mít dohru. Ještě se uvidí, zda si pokračování příběhu nechá Šporcl pro sebe.