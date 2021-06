Pavel Trávníček končí s hraním! Po smrti Šafránkové přestává pracovat

Plánoval to již dlouhou, po smrti své filmové lásky se ale konečně rozhodl. Herec Pavel Trávníček se odhodlal k velmi ráznému kroku. Hereckou kariéru totiž pověsí na hřebík a zavře divadlo, aby si mohl užívat poklidné a ničím nerušené stáří.

Herec Pavel Trávníček během svého života ztvárnil mnoho různých filmových rolí, jak to ale vypadá, žádné další se již diváci nedočkají. Trávníček se totiž rozhodl kariérně skončit. Plánoval to přitom již delší dobu. Jak uvádí Blesk s odkazem na podcast Frekvence 1, herec se rozhodl s herectvím „seknout” po letošním 28. říjnu. Toho dne má totiž od prezidenta republiky převzít státní vyznamenání. „To vyznamenání si převezmu a jednou provždy toho nechám! Ať hrají mladší. Tak to mám promyšlené,” svěřil se představitel prince z legendárního filmu Tři oříšky pro Popelku.

Zavře i divadlo

Smrt jeho herecké kolegyně a kamarádky Libuše Šafránkové Trávníčka v jeho rozhodnutí jen utvrdila. Kromě herectví tak skončí i s provozováním svého divadla. „I mé soukromé divadlo skončí, budu se věnovat zahradě, relaxovat a dívat se na pěkné filmy,” řekl odhodlaně, co má v plánu. Zároveň si je ale jistý tím, že mu hraní bude velmi chybět. „Jsem statečná povaha, já se s tím poperu. Ale třeba mi přijdou další nabídky a nechám se přemluvit,” dodal ještě herec, který se na podzim objeví v další řadě populární show StarDance.

Smrt Šafránkové ho zasáhla

Když se před více než čtyřiceti lety Pavel Trávníček a Libuše Šafránková objevili společně ve filmu Tři oříšky pro Popelku, diváci je milovali. A milují je dodnes. Herci si dobře rozuměli i v soukromí a po celý život zůstávali přáteli. Nelze se proto divit, že smrt legendární Popelky jej velmi zasáhla. Trávníček se vydá i na její pohřeb. „Přinesu jí květinu a bude mi těžko,” řekl se smutkem v hlase.

Pohřeb herečky se uskuteční v pátek 25. června v kostele sv. Anežky v Praze ve Střešovicích. V dopoledních hodinách proběhne veřejné rozloučení, kterého se budou moci zúčastnit fanoušci Libuše Šafránkové a vzdát jí hold. Toho dne odpoledne pak proběhne samotný pohřeb, avšak pouze v rodinném kruhu. Lidé jej ale budou moci sledovat z prostranství kostela na velkoplošných obrazovkách.

Palve Trávníček si zahrál po boku Šafránkové v nesmrtelné pohádce Tři oříšky pro Popelku

