Manželé Trávníčkovi: Krize zažehnána? Monika prozradila, jaké mají plány

Pavel a Monika Trávníčkovi ještě nedávno plnili titulky novin kvůli jejich divokému vztahu a údajné krizi, kterou prochází. Nedávno dokonce u manželů zasahovala policie. Vypadá to ale, že svár je zažehnán a dvojice spolu plánuje romantickou dovolenou.

První spekulace o tom, že manželství Pavla a Moniky Trávníčkových prochází krizí, vznikly minulý rok, kdy se na facebookovém profilu herce objevil podivný status.

"Monika se rozhodla žít s Jaroslavem Svěceným a Maxmiliána vždycky šoupne na Moravu, já s tím nemůžu nic dělat. Kdo mi pomůže neztratit syna?" stálo v podivném vzkazu, který manželé později označili jako práci hackera.

Trávníčková dlouho zapírala, že by vztah s pohádkovým princem neklapal. Když u nich ale zasahovala policie, Trávníček poprvé promluvil. "Máme s Monikou problémy, dělá koncerty panu Svěcenému díky sponzorům z mých kontaktů a to se mi nelíbí. Monika mi ještě vyhrožuje, že už syna neuvidím," sdělil Blesku rozzlobený herec. I akci se strážníky se ale Monika opět rozhodla zamést pod koberec.

"Potvrzuji, že jsem policii volala z toho důvodu, že jsem měla strach o manžela a malého, neboť mi nereagoval na telefon a pak večer neotvírali. Takže jsem musela přivolat policii, aby zjistili, zda je vše v pořádku, zdali se něco nepřihodilo," vysvětlila Expresu. Později ale svou verzi upravila na: "Nebudu se vyjadřovat, řešíme to právně," čímž krizi potvrdila.

Trávníčková dál spolupracuje se Svěceným

Hlavním důvodem krize ve vztahu Pavla Trávníčka a Moniky Trávníčkové měl být houslista Jaroslav Svěcený. Trávníčková se s houslistou seznámila minulý rok během lockdownu a začala mu dělat manažerku.

I když byl ale hudebník důvodem hádek manželské dvojice, Monika ve své práci hodlá pokračovat. "Díky koronaviru člověk přemýšlel, co by dělal, aby neseděl doma a pouze nečekal, až se všechno opět otevře. Pustila jsem se více do produkce a začala jsem spolupracovat s houslistou Jaroslavem Svěceným, který akorát sháněl manažerku a produkční. Takže slovo dalo slovo, pořádali jsme on-line koncerty a nyní se zaměřujeme i na natáčení videoklipů. Teď se to po pracovní stránce teprve pořádně rozjelo, za což jsem velmi ráda," pěla Trávníčková na spolupráci se Svěceným v rozhovoru pro extra.cz samou chválu.

Manželka Trávníčka už je prý dokonce připravená na další lockdown. "Jsme na to připravení tak, že budeme pracovat v rámci možností dál. Na povrch vyplouvají další informace, že možná nějaký lockdown opět nastane, já teda doufám, že nenastane, ale je těžké to předpovídat," dodala s tím, že aktuálně do konce léta ještě plánuje jet s manželem na dovolenou.

Vše je zachráněno? Trávníčková s manželem jede na dovolenou po Čechách

Pavel Trávníček začíná pomalu trénovat na StarDance, předtím ale prý se svou manželkou Monikou chtějí stihnout dovolenou, do ciziny se ale nechystají.

"Tréninky začnou aktivně až v srpnu, takže chceme ještě využít toho mála času a rádi bychom někam vycestovali. Nebudeme ale cestovat do zahraničí, moc se nám tam nechce. Chtěli bychom spíš okouknout krásy České republiky, kterou i vzhledem ke koronavirové pandemii alespoň podpoříme," prozradila.

Nejdůležitější je nyní pro manželé hlavně společný čas bez nechtěné pozornosti okolí. "Vyžadujeme hlavně klid a soukromí," uzavřela Trávníčková.