Policie měla zasahovat u brutální hádky, Pavel Trávníček se před ženou zamkl

Už delší dobu si i vrabci na střeše šuškají o problémech v manželství Pavla a Moniky Trávníčkových. Ačkoliv herec od začátku zarytě tvrdí, že žádnou krizí jeho vztah neprochází, činy říkají opak. Jedna z domácích hádek se vyhrotila natolik, že Trávníčková zavolala na svého muže policii!

O manželské krizi Pavla a Moniky Trávníčkových se hovoří již od začátku tohoto roku. Vše začalo podivným statusem na stránkách Divadla Pavla Trávníčka.

"Monika se rozhodla žít s J. Svěceným a Maxmiliána, kterého vždycky šoupne na Moravu, a já s tím nemůžu nic dělat. Kdo mi pomůže neztratit syna," objevil se na Facebookovém profilu útočný status.

"Vážení, protože se nás někdo snaží v této nelehké době rozeštvat a pošpinit nás, tak musím všem s radostí oznámit, že je vše v pořádku a nic se neděje. Pracovní profil Divadlo Pavla Trávníčka byl zablokován a napaden. Přesto vám všem přeji, ať jsme všichni šťastní a zdraví. Mějte se rádi," obvinila tehdy Trávníčková neznámého kyber útočníka. V té době se ještě bývalý pohádkový princ své manželky zastával, to se ale změnilo.

Situace u Trávníčků graduje, Monika v pátek volala na svého manžela policii

Monika Trávníčková byla v posledních měsících několikrát vyfocena ve společnosti virtuóza Jaroslava Svěceného, kterému dělá manažerku. Na tom by samozřejmě nebylo nic divného, kdyby spolu dvojice netrávila čas například v hotelu, či u hudebníka doma.

Ačkoliv Svěcený i Trávníčková spekulace o jejich poměru neustále vyvrací, celá kauza měla na vztah Moniky a Pavla Trávníčkových vážný dopad.

Vše vyvrcholilo v hádku, u které musela zasahovat policie! Zdrcený herec si pak druhý den stěžoval médiím, své ženě už evidentně přestal důvěřovat!

"Měla jsem strasch o manžela a syna," tvrdí Trávníčková

V pátek večer se Monika Trávníčková vracela z akce Noc kostelů, kde vystupoval i Jaroslav Svěcený. Po návratu domů ale mezi Monikou a jejím manželem Pavlem vypukla ostrá hádka. Podle webu blesk.cz už herec přestal své družce slepě věřit a právě její údajný poměr se Svěceným měl být důvodem vyhrocených vztahů.

Vše vyvrcholilo kolem druhé hodiny ranní, kdy Trávníčková k incidentu přivolala strážníky. "Monika na nás zavolala policii. Dnes v noci policie prohledala můj dům na udání paní Fialové–Trávníčkové," řekl zmíněnému webu šokovaný Trávníček. "V současné době můžeme potvrdit, že krátce před druhou hodinou ranní jsme vyjížděli do Mnichovic k narušení občanského soužití mezi partnery," potvrdil tiskový mluvčí policie Praha-venkov Zdeněk Chalupa.

Trávníčková se dnes k celé aféře vyjádřila a tvrdí, že vše bylo jinak. "Jen potvrzuji, že jsem policii volala z toho důvodu, že jsem měla strach o manžela a malého (syna Maxmiliána - pozn.), neboť mi manžel nereagoval na telefon a pak večer neotvírali. Takže jsem musela přivolat policii, aby zjistila, zda je vše v pořádku, zda se něco nepřihodilo," napsala Monika super.cz a opět se snažila popřít jakékoliv manželské neshody.

"Celá situace, která se táhne už delší dobu, mě velmi znepokojuje, a hlavně narušuje mé pracovní vztahy. A ráda bych tomu udělala přítrž. Celá situace je práce jednoho člověka, který se mě snaží pošpinit a zamezit v pracovních závazcích. Lidská závist a to, že se vám daří v práci, nezná hranice. Já svou práci vykonávám na 100 %, dělám ji s láskou a jsem moc šťastná, že se mi daří. A to, že zastupuji kromě svého manžela i jiné umělce (nedávno začala zastupovat např. houslistu Jaroslava Svěceného - pozn.) a udělala jsem si produkční skupinu, je jedině dobře, neboť jsme i v době covidové pracovali na sto procent," vysvětlila Trávníčková s tím, že se její manželství snaží někdo zničit. Kde je ale skutečná pravda, to nejspíš ukáže až čas.