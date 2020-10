Pohádkově bohatý princ z Popelky: Trávníčkovi je 70 a pořád se topí v luxusu

Pavel Trávníček oslavil kulatiny. Snad nikdo by neřekl, že mu je sedmdesát. Známého herce ale věk netrápí. Užívá si, že se konečně usadil a peníze, které zdědil po bohatém strýci z Austrálie, investuje do aut a všeho, co voní luxusem. Jaké jsou jeho životní milníky?

Pohádkový princ z Popelky už není žádný mladík. Pavel Trávníček oslavil sedmdesátku, ale rozhodně na ni nevypadá. Za svůj život měl čtyři osudové ženy a až s tou čtvrtou je spokojený. Zvláštní je, že jen ta poslední, současná, o něm mluví hezky.

V mládí se Trávníček zamiloval do Heleny Dytrtové, se kterou měl syna Pavla. Když byl Pavlovi rok, utekl k Olze Želenské, ale i tam láska vyprchala. Vrátil se k Dytrtové, ale už to nebylo ono. Herečka a dabérka na něj navíc práskla velmi nelichotivé věci.

„Žili jsme spolu pět let, potom mě vystěhoval z bytu se třemi mými dětmi, ten prodal a vůbec ho nezajímalo, kam s Pavlíkem půjdeme. Když se napil, choval se nepříčetně,“ řekla o něm a naznačila tak, že byl agresivní. Jako prudkého ho pak popsala i Želenská.

Až poslední manželka mu rozumí

„Hodně pil a byl velice agresivní,“ uvedla Želenská. Do třetice do toho Trávníček praštil s provozní divadla Skelet Lucií Vrbovou. Tehdy třiadvacetiletá Vrbová k němu vzhlížela a myslela si, že to bude na celý život. Svatba stála milion korun. Po půl roce vše skončilo.

Svoji prozatím poslední lásku, Moniku, potkal Trávníček při natáčení pořadu DO-RE-MI. Monika do něj byla zamilovaná snad odjakživa, a tak bylo jasné, proč se do soutěže přihlásila. Chtěla ho pro sebe, a tak si šla za svým.

„Potkali jsme se, když jsem byla ještě velmi mladá. Vzájemně jsme si sedli a klape nám to dodnes. Z krásného vztahu se narodil náš synek Maxmilián,“ řekla Monika dle deníku Aha. „Ani ve snu by mě nenapadlo, že to tak může skončit. Ale jako malá holka jsem si to ráda představovala,“ tvrdí jeho čtvrtá manželka.

Peníze zdědil po bohatém strýci

Všichni ale tak nějak tuší, že ji to minimálně ve snu napadlo a prostě si řekla, že to zkusí. Nikdo netvrdí, že si známého herce vzala pro peníze. To by jim vztah nevydržel patnáct let.

Pravdou je, že Trávníček peníze má. Netají se tím, že mu v garáži parkuje rolls-royce, minivan, džíp a kabriolet. V Chorvatsku má zaparkovanou jachtu. „Dědil jsem po strýčkovi z Austrálie a částka to byla slušná,“ řekl Blesku Pavel Trávníček.

„Udělal jsem si kapitánské zkoušky na plachetnici, kterou kotvím v chorvatském Zadaru, jezdíme tam v létě několikrát,“ svěřil se.

Auta jsou jeho vášní. „Mám auta rád a všechny je potřebuju. Minivanem jezdíme s divadlem na zájezdy, džíp mám na zimu a BMW v kabrioletu využívám v létě, když je hezké počasí. A rolls-royce je moje potěšení. Sám bych ale nezvládl jeho údržbu, tak na něj mám pána, který se o něj stará,“ popsal Trávníček.

Sám řekl, že divadlo je pro něj zábava a v seriálech hrát nehodlá. Pravdou je, že největší výdělek plyne hercům z reklam nebo seriálů, ale trávníček si prostě může dovolit odmítat.