Pavel Trávníček trénuje jako o život, díky StarDance téměř skoncoval s kouřením

Zdroj: ČT

Doby, kdy mohl Pavel Trávníček jenom tak nerušeně odpočívat, jsou dávno pryč. Od okamžiku, kdy začal trénovat kvůli oblíbené soutěži StarDance, už herec nic jiného nestíhá. Jak nejstarší účastník letošní řady zvládá náročnou přípravu a co říká na svou taneční partnerkou Veronikou Lálovou?

I když je Pavel Trávníček zvyklý z divadla na tvrdé zkoušení, nikdy by ho nenapadlo, že je profesionální tanec tak obtížný. "V herectví je to podobné, pořád vás někdo opravuje, ale jsem naučený trpělivosti," řekl herec v rozhovoru pro eXtra.

Tanec musí vypadat jednoduše

"Když k tomu řemeslu člověk přičichne, pak se asi i diví, jak je herectví nebo právě tanec složitá práce. Není to jednoduché, ale musí to tak vypadat, a proto se musí trénovat. Jak se říká - cvičení dělá mistra," doplnil Trávníček, který teď veškerý volný čas věnuje tancování.

Herec známý z pohádky Tři oříšky pro Popelku popravdě přiznává, že tréninky jsou pro něj hodně vyčerpávající. "Chodím domů strašně sedřený, ten můj tenis nebo lyžování, co mi ještě vydrželo, jde teď úplně bokem," připustil Trávníček.

"Člověk při tom tancování používá úplně jiné svaly, ale na druhou stranu je to zdravé, všem bych doporučil se hýbat," popisuje umělec, co považuje za nejlepší metodu pro hubnutí. Pavlovi se navíc díky televiznímu pořadu podařilo alespoň částečně zatočit s jedním nepříjemným zlozvykem. "Nechtěl jsem přestat úplně, stále trochu kouřím, ale povedlo se mi ubrat," pochlubil se herec.

Mladým to dává taky zabrat

Přestože by se mohlo zdát, že taneční hodiny vysilují jenom sedmdesátiletého herce, protože je ze všech účastníků nejstarší, ve skutečnosti to tak není. „Říkal jsem si, že jsou všichni ostatní tak mladí a odpočinutí, ale zjistil jsem, že jim to také dává hodně zabrat. I všichni ostatní mají propocená trika," popsal zákulisí televizní show Trávníček.

Ještě štěstí, že herec celý život sportoval a pravidelně se hýbal. "Já jsem byl povahou vždy sportovec, byl jsem zvyklý se jako herec udržovat v kondici, abych se nezadýchal a byl fit i fyzicky. Herce musí být v divadle slyšet třeba dvě hodiny, a to až v poslední řadě," doplňuje umělec.

Populární herec se na tanečním parketu představí už za měsíc s Veronikou Lálovou. Podle jeho slov je profesionální tanečnice pečlivá, tvrdá a zároveň nekonečně laskavá. "Jde jí to, také má obrovskou trpělivost s lidmi, což je důležité, protože nejhorší práce na světě je právě práce s lidmi. Znám to z divadla - co člověk, to jiný názor, a někdy i hodně blbý, co jim zrovna připadne na mysl," vylíčil herec svoje zkušenosti z divadelního prostředí.

Už se to blíží, první přímý přenos soutěže StarDance začíná v sobotu 16. října.