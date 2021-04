Pavel Trávníček: Kvůli Stardance se zbaví nebezpečné závislosti!

Nestačí mu, že je neustále aktivním hercem, moderátorem, principálem a režisérem, ale chce se svým příznivcům představit i jako mistr ladných pohybů. Ne, na baleťáka si Pavel Trávníček netroufá, snad prý později, ale chce se prosadit coby démon tanečních parketů. Od podzimu budeme moci sledovat jeho kreace v dalším ročníku StarDance, kde míní bojovat se svou partnerkou, jejíž jméno se dozví v červnu, o pocty nejvyšší s dalšími devíti páry.

Pavle, zabralo Ti hloubání nad nabídkou účasti v téhle populární soutěži hodně času, nebo jsi kývl okamžitě? A co rozhodlo, že jsi řekl ano, do toho jdu?

„No, musím přiznat, že hned jsem to odmítl, protože jsem si říkal – to je pro mladý a já jako doyen, postarší opotřebovaná osoba, to přenechám těm později narozeným. Pak mne zleva zprava všichni přemlouvali, že je to pozoruhodná soutěž a stálo by za úvahu, abych odhodil myšlenky na věk, který je jak známo jenom číslo, a šel do toho. A bylo rozhodnuto. Byla to spíš nezralé, než zralé rozhodnutí, ale nakonec proč ne? Herci mají na škole pohybovou průpravu, tedy jsem jí absolvoval i já, tak by to nemusela být pro mne taková hrůza.“

Je fakt, že nejsi v tanečním umu žádný začátečník a máš na čem stavět. Jako mnohonásobný pohádkový princ jsi měl v rolích předepsáno i tančení, takže stačí jen oprášit krokové variace a můžeš se pustit do reje na parketu.

„To je sice fakt, ale doba princů je už v propadlišti dějin. A navíc pravděpodobně ve StarDance nebudeme tančit menuet nebo jiné historické tance, tak v podstatě s modernou začnu od píky. Větší starosti mám s tím, jakou mi přidělí partnerku. Muž při tanci ženu, která je hezčí, elegantnější vede, takže doufám v osobu, s níž bych pohnul a mohl vytvářet náročné variace, než abych dostal tanečnici kyprých tvarů, do níž bych se zabořil, a ona mnou smýkala po parketu. Takové ale prý v soutěži nebudou, takže snad obavy jsou liché a vše klapne k obapolné spokojenosti.“

Máš ještě pár měsíců čas vyladit svůj pohybový projev k dokonalosti. Nepochybně Tě podpoří i manželka Monika a fandit bude i synek Maxík. Ovšem bez tréninku to asi nepůjde. Už jste s ním, začali?

„Ještě jsme nezačali, ale je to jen otázka několika málo dní. Budu muset přestat kouřit, abych vystačil s dechem a naladit se na činnost, která doposud byla pro mne spíš z oblasti sci-fi a vlítnout do tréninku naplno a hlavně v pohodě.“

To je hezké, ale jak to vidí Tvoje partnerka? Zatím máte ještě taneční klid, ale brzy to propukne. Moniko, mezi námi, nechá si do toho Pavel kecat?

„Pavel je ve všem profík a moc si do věcí kecat nedá, v tanci to asi bude trochu jiné a bude se muset v něčem podvolit partnerce, kterou dostane a její rady a porady akceptovat. Ale to, myslím si, nebude problém a přenese se přes to. A doma? Samozřejmě, že budeme trénovat, já si také ráda zatančím, takže slibuji, na soutěž se budu snažit ho připravit, co nejlépe.“

Pavle, budeš mezi tou trsající partičkou vlastně taneční senior a nebude to mnohdy určitě procházka růžovou zahradou. Takže, co fyzička, jak s ní zápolíš?

„Nechci se chlubit, ale myslím si, že fyzička je na solidní úrovni. Herci jsou na tom dobře, protože dvě nebo tři hodiny na jevišti poskakují, mluví, křičí a pobíhají, což kondici posiluje, takže v tomhle směru obavy nemám. Navíc mám rád sport, běhám, hraji tenis, pravidelně absolvujeme rodinné procházky a to také fyzičce prospívá. Není to o tom, že sedím jen za stolem, čumím na obrazovku a jezdím myší, to fakt ne. Jsem činorodý a aktivní a nějaký počítač, i když ho využívám, není v mém denním programu tím nejdůležitějším.“

Určitě do soutěže, jak Tě známe, vstoupíš bez bázně a hany, přesto máš před některými soupeři respekt?

„Myslím si, že respekt je zbytečná věc, a to v každém povolání. Není pravidlem, že proklamovaní favorité vždy vyhrávají. Často dochází k překvapením, takže suma sumárum respektem před ničím a nikým netrpím a už teď říkám, soupeři třeste se, nic vám nedám ve StarDance zadarmo!“

Nejen tancem ovšem budeš živ v nadcházejících dnech a týdnech. Covid zbrzdil skoro všechny aktivity, jak jsi si nucenou pauzu „užíval“ Ty?

„Bylo to pro všechny takové zvláštní a nedobré období. Já jsem dával na rady odborníků a neakceptoval bláboly žvanilů. Pitomec, který řve na náměstí bez roušky není pro mne hrdinou, ale jeho pravým opakem, takže jsem dodržoval a dodržuji daná pravidla.“

Situace se pomalu lepší, co chystáš a nač se můžeme těšit?

„Rád bych, až bude situace optimální, navázal na naše veleúspěšné představení, které jsme hráli, než to pandemie zatrhla, v Divadle Broadway. Byl to swingový retro muzikál s živou kapelou na jevišti a největšími peckami Glenna Millera Zasněžená romance, který jsem napsal se svým kamarádem. To bych moc rád oživil a zase vrátil lidem radost z příjemného představení a dobré muziky. No a na říjen, k mým narozeninám, si udělám další radost, vyjde totiž má biografie o jejímž názvu stále ještě dumám a uvažuji. “

Zdroj: Youtube