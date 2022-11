Syn Pavla Trávníčka ve škole trpěl: Pavel Dytrt promluvil o drsné šikaně

4

Pavel Dytrt s otcem

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Přestože by si jeden na první dobrou pomyslel, že děti slavných rodičů jsou ve školách oblíbení a jsou středem vítané pozornosti, syn Pavla Trávníčka, Pavel Dytrt, měl naprosto odlišnou zkušenost. Kvůli jeho otci a také zrzavým vlasům byl totiž terčem posměchu. A trvalo to několik dlouhých let.