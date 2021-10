Zanedbává manželku? Pavel Trávníček tráví téměř veškerý čas s jinou ženou

Zdroj: Profimedia

Monika Trávníčková si možná už ani nepamatuje, kdy naposledy viděla svého muže. Známý herec v poslední době prakticky vůbec není doma. Pavel Trávníček totiž tráví většinu času se svou taneční partnerkou Veronikou Lálovou, se kterou se pilně připravuje na taneční soutěž StarDance.

O tom, že by společně zašli do kina nebo si večer otevřeli láhev vína, si manželé Trávníčkovi mohou nechat jen zdát. Jakmile oblíbený herec naskočil do oblíbené televizní show, partnerský život musel jít stranou.

Domů se chodí jen vyspat

"Pavel se chodí domů jen vyspat," přiznala pro deník Blesk Monika Trávníčková. Potvrdila tak známý fakt, že tréninky ve StarDance bývají pro soutěžící obrovsky náročné. I když taneční čísla vypadají jednoduše, jejich nacvičení stojí soutěžící spoustu sil.

Sedmdesátiletý Trávníček je sice nejstarším účastníkem v televizní show, to ale neznamená, že by ostatní kolegové měli lehčí pozici. "Říkal jsem si, že jsou všichni ostatní tak mladí a odpočinutí, ale zjistil jsem, že jim to také dává hodně zabrat. I všichni ostatní mají propocená trika," popsal Trávníček v rozhovoru pro eXtra.cz.

Pokud by si ale Monika chtěla stěžovat na to, že se s Pavlem jen tak míjejí mezi dveřmi, pak by zřejmě neuspěla. Málokdo ví, že herec tancovat ani nechtěl. Jenže manželka ho tak dlouho přesvědčovala, aby to zkusil, až podlehl a nakonec souhlasil.

Monika ho nakonec ukecala

"Obdivuji manžela, že StarDance bere opravdu řádně a zodpovědně s velkou pokorou. Původně nabídku odmítl, takže za to můžu vlastně já, neboť jsem mu věřila a hodně dlouho jsem ho přemlouvala, až se nechal tzv. ukecat," přiznala Trávníčková na sociální síti.

"Bohužel veškeré naše pracovní aktivity museli jít stranou, neboť je to opravdu náročné, ale to nevadí," dodala Monika a pochlubila se několika snímky z tréninků svého muže.

Pavel Trávníček nenechává nic náhodě a před prvním přímým přenosem StarDance poctivě trénuje.