Pavel Vítek se milované Jiřinky nedočkal: Bohdalová dostala přísný zákaz

Zdroj: Profimedia

Jiřina Bohdalová se měla zúčastnit narozeninového koncertu Pavla Vítka, který se konal v pražské Lucerně. Herečka měla být jedním z VIP hostů, kvůli zdravotnímu stavu se ale nakonec akce nemohla zúčastnit. Vítkův partner Janis Sidovský prozradil, co Bohdalovou skolilo a proč na oslavu nedorazila.

Jiřina Bohdalová měla být jedním z hlavních hostů dlouho připravovaného koncertu v Lucerně, který si Pavel Vítek nadělil k šedesátým narozeninám. Nakonec ale herečka musela svou účast v den konání oslavy zrušit.

"Jiřinka volala dopoledne, že na tom není dobře zdravotně s hlasem. Zkoušela si domluvit doktora, který by jí dal nějakou injekci, aby se dostala do kondice. Já měl připravené auto, které by jelo jenom pro ni domů," svěřil se Nedělnímu Aha! producent oslavy a životní partner Vítka Janis Sidovský.

Ačkoliv se lékaři snažili Bohdalovou ze všech sil dostat do formy, pár okamžiků před zahájením akce padlo finální rozhodnutí.

Zákaz těšně před akcí

"Šla by na výstup a zase by jela zpátky, ale bohužel ve čtyři hodiny odpoledne lékař řekl, že vůbec nemůže mezi lidi, že prostě musí ležet doma," přiznal smutně Janis Sidovský zmíněnému webu.

Nepřítomnost Jiřinky Bohdalové mrzela jak oslavence Pavla Vítka, tak jeho partnera Janise, zdraví blízké kamarádky bylo ale pro oba samozřejmě na prvním místě a naštěstí nebyly komplikace herečky nijak život ohrožující.

"Nemá hlas, myslím, že je to jen nachlazení," doplnil Sidovský pro Extra. "Jiřina Bohdalová nás má ráda, jezdíme k ní na chalupu, umí výborně vařit a je to ohromně zábavná žena. Bohužel to tentokrát nevyšlo," uzavřel přítel Pavla Vítka s tím, že i když se hvězda nemohla zúčastnit oslavy, koncert si bude moct pustit v televizi, jelikož záznam odvysílá 29. října Česká televize.

Na narozeniny Pavla Vítka dorazila celá řada celebrit